Tony Martin se despidió del ciclismo con otro título mundial

En la última carrera de Tony Martin, Alemania conquistó el título en la contrarreloj por relevos mixtos, este miércoles en Brujas, en los Mundiales de ciclismo.

Los alemanes superaron por 12 segundos a los neerlandeses, que habían inaugurado el palmarés de esta prueba en los Mundiales de 2019.



Tony Martin Foto: Stephanie Lecocq. Efe

Italia, tercera a 37 segundos, se llevó el bronce por apenas 5 centésimas de segundo menos que Suiza.



El trío masculino italiano (Ganna, Affini, Sobrero) fue el más rápido en la primera vuelta al circuito, de 22,5 kilómetros. El trío femenino de Países Bajos, con dos medallistas en contrarreloj individual (van Dijk 1ª, van Vleuten 3ª), logró el mejor tiempo en la segunda, pero no le bastó para recuperar toda la ventaja adquirida por Alemania.



Tony Martin, cuádruple campeón del mundo de contrarreloj individual (2011, 2012, 2013 y 2016), Lisa Brennauer, Lisa Klein y Mieke Kroeger, plata en esta prueba en 2019, ganaron esta vez junto a Nikias Arndt y Max Walscheid.



"La contrarreloj individual y el relevo mixto del mundial serán mis últimas carreras. No fue una decisión fácil de tomar. El ciclismo ha sido un parte de mi vida durante mucho tiempo, con altibajos, grandes éxitos y derrotas, caídas y remontadas. He logrado lo que muchos jóvenes ciclistas sueñan con hacer", dijo Martin.



El alemán ha sufrido varias caídas de consideración a lo largo de su trayectoria profesional, la última de ellas fue sonada, en el Tour de Francia, cuando chocó contra el cartel de una aficionada que metió el brazo en la carretera al paso del pelotón.



