Dumoulin criticó el Movimiento por un Ciclismo Creíble

El ciclista neerlandés Tom Dumoulin (Jumbo Visma), ganador del Giro 2017 y campeón mundial contrarreloj, ha decidido renunciar al Movimiento por un Ciclismo Creíble (MPCC) debido, entre otros motivos, a la discrepancia de dicha organización con el uso de cetonas, suplemento alimenticio relacionado con la mejora del rendimiento que se utiliza en su actual formación.

Aunque el Jumbo Visma no pertenece al MPCC, organismo que lucha contra el dopaje y vela por la ética deportiva más allá del reglamento de la UCI, Tom Dumoulin sí pertenecía al mismo a nivel personal desde su época reciente en el Sunweb.



Dumoulin, de 29 años, segundo en 2018 en Giro y Tour, se ha retirado del MPCC, organismo que incluye en su reglamento particular suspensiones temporales para ciclistas con niveles bajos de cortisol, un posible indicador de abuso de cortisona.



En unas declaraciones a la web holandesa Wielerflits, Dumoulin comentó que el MPCC no había sido fiel a sus principios, ya que "además de ser un cuerpo antidopaje, son protectores de la salud de los ciclistas".



"Me gusta la filosofía del MPCC. Ellos persiguen un deporte más limpio y no consideran que las reglas actuales de dopaje sean lo suficientemente estrictas, especialmente en el campo del uso de cortisona".



Dumoulin explicó que la última edición de la París-Niza fue una farsa.



"En mi opinión, esa carrera no se debería haber disputado. Luego llegó el brote de coronavirus, también en Francia. Hubo problemas realmente serios, pero el MPCC no dijo nada al respecto. La razón de ser es proteger la salud pública, pero correr de París a Niza, en medio del riesgo de salud número uno en ese momento, les pareció bien ".



Otra razón para la renuncia de Dumoulin es el uso de cetonas, el controvertido suplemento que está relacionado con una mejora significativa del rendimiento.



El uso de cetonas es legal, pero ha generado controversia por razones éticas y el posible impacto en la salud de los ciclistas. A principios de este año, el MPCC fijó su posición sobre las cetonas y dijo que no recomienda su uso, "dados los efectos secundarios y la incertidumbre de los efectos a largo plazo". Jumbo-Visma, equipo en el que milita Tom Dumoulin desde esta temporada ha admitido el uso de cetonas.



"Se les ocurrió la historia de que el uso de cetonas es muy peligroso. Pensé que era una actitud muy hipócrita del MPCC. Nuestro equipo usa cetonas, por lo que es un poco hipócrita para mí ser miembro del MPCC. Esas dos cosas juntas me llevaron a darme de baja".



EFE