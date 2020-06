La seria advertencia de Dumoulin a Froome en esta crisis

El ciclista neerlandés Tom Dumoulin (Maastricht, 29 años), ganador del Giro de Italia 2017 y segundo en el Tour 2018, señaló refiriéndose a una posible salida del británico Chris Froome del Ineos antes de final de temporada le "podría costar mucha energía" al tetracampeón del Tour. Dumoulin ve poco probable un cambio de aires por parte de Froome, quien finaliza este año contrato con la escuadra británica.

"No es un asunto divertido. No sé si debería creer los rumores, pero si él quiere cambiar de equipo durante la temporada le puede costar mucha energía", dijo "La Mariposa de Maastricht" en el Het Laatste Nieuws.



El corredor holandés es una de las figuras del pelotón que ha cambiado de maillot en la última temporada, pasando del Sunweb al Jumbo-Visma este año, donde coincide en el objetivo de ganar el Tour con su compatriota Steven Kruijswijk y el esloveno Primoz Roglic, ganador de la Vuelta 2019. Situación similar a la de Froome en el equipo Ineos, donde aspira al quinto Tour con sus compañeros Egan Bernal y Geraint Thomas con aspiraciones de líder.



"No puedo hablar por Froome. Él debe intentarlo con sus propias fuerzas y no importa con qué equipo. De todas formas, en los 10 últimos kilómetros de un puerto, cada uno corre para sí mismo, poco importa el equipo, hay que superarlo pase lo que pase".



EFE