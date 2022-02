Tom Dumoulin, campeón del Giro de Italia del 2017, está en Colombia y EL TIEMPO estuvo en una videoconferencia con él, en el que el ciclista neerlandés habló de Egan Bernal, su rivalidad con Miguel Ángel 'Supermán' López y su regreso al ciclismo luego de varios meses de para.

¿Qué opina de la situación que vive Egan Bernal?

"Nosotros decidimos venir a Colombia porque yo personalmente quería". Fueron muy malas noticias. Eso lleva a preguntarse qué tan seguro es entrenar en carretera. Hasta ahora, no he vivido ninguna experiencia peligrosa".



Miguen Ángel 'Supermán' López correrá el Giro de Italia, ¿será su gran rival?

"Es un gran escalador, sin duda, ubno de los mejores del mundo y será un rival duro de vencer en el Giro".



¿Cómo vencer a Primoz Roglic y a Tadej Pogacar?

(Risas) "No necesito vencer a Roglic porque es mi compañero de equipo, pero Pogacar, creo que no irá al Giro, así que tampoco necesitaré vencerlo".



¿Que opina de la ueva gebneración de cicluistas, de los POgacar, Remco Evenepoles y otros más?

"Por supuesto hay una nueva generación de ciclistas Pogacar, Evenepoell, que son muy fuertes y vienen ganando muchas carreras, y será interesante ver si todavía soy capaz de vencer a esos muchachos y estar entre los mejores".​