Todos contra Dumoulin: empieza lo bueno del Mundial de ciclismo

Al holandés Tom Dumoulin le llegó el día y la hora de ganar algo grande en este 2018, pues se ha ido en blanco cuando de grandes retos se trata. Fue segundo en el Giro de Italia y ocupó la misma casilla en el Tour de Francia y la contrarreloj individual del Mundial de Ciclismo en Innsbrück (Austria) parece llegarle como anillo al dedo para pararse encima del primer cajón del podio.

Es el actual campeón, pues el año pasado logró el título por equipos e individual. En esta última venció a Primoz Roglic y a Chris Froome, quienes no estarán esta vez, por lo que se le abre la puerta al holandés.



Dumoulin no ha obtenido títulos esta temporada, pero ha estado fuerte en las cronos. Ganó el prólogo del Giro y fue líder y en los 31 kilómetros de la etapa contrarreloj del Tour de Francia venció a Froome por un segundo, en una lucha pareja, que no se verá en Austria. De 27 años, Dumoulin llega como el favorito, al que todos quieren derrotar. Serán 52,5 km, y los primeros 30 serán en terreno llano. Luego, se encuentra un ascenso de 5 km, un descenso de 10 y el remate en un trazado sinuoso, ideal para su potencia.



“Ha sido difícil lo que he vivido después del Giro y el Tour. Me enfermé durante dos semanas, pero respondí al tratamiento. La recuperación ha tardado demasiado. Descansé un poco y regresé a preparar el Mundial”, dijo Dumoulin.



Que no estén Froome y Roglic, no quiere decir que Dumoulin la tenga fácil para ganar, pues tendrá rivales muy complicados, expertos al reloj. El primero, el australiano Rohan Deniis, que este año ajusta cinco victorias al crono.



A sus 28 años, Dennis, corredor del BMC, ganó el prólogo de la Vuelta a España, fue líder y se impuso en la crono de 32 km. Además, triunfó en la jornada al reloj del Giro de Italia de 31 km, en la que dejó regado a Dumoulin por 22 segundos. Perdió el prólogo con el holandés por solo 2 segundos, pero se impuso en los 10 km de Tirreno-Adriático, ganó en Abu Dabi sobre 12 km y es el actual campeón del cronómetro de Australia. Ha sido el mejor del año y seguro que en el Mundial deberá corroborarlo.



“Todos esperan un duelo entre yo y Dennis. Él se preparó para la Vuelta a España y luego de la crono que ganó, pues sale fortalecido. Será una batalla entre los dos. Tengo confianza de hacer bien la carrera”, precisó Dumoulin.



Después de ellos dos, hay un grupo de corredores que no solo aspiran a ser campeones, a derrotar a los favoritos, sino a quedar en el podio. Saben que Dumoulin y Dennis son los favoritos, pero llegan a luchar por lo de ellos.



Jonathan Castroviejo es la carta de España. Este año fue tercero en la crono de 32 km de la ronda ibérica, a 50 s de Dennis. Fue plata en el Campeonato Europeo y tercero en la jornada de 10 km del Criterium Dauphiné, pero se ve inferior a los dos candidatazos.



Vasil Kiryienka es la cuota de Bielorrusia, pero la verdad es que su comportamiento en las contrarreloj luego de su título mundial del 2015 no ha sido bueno.



El belga Víctor Campenaerts es el actual campeón de su país al reloj, tercero en la etapa del Dauphiné y en el prólogo del Giro, con el mismo tiempo de Dennis y perdiendo 2 segundos con Dumoulin.



Michal Kwiatkowski es una piedra en el zapato para todos. En la Vuelta a España en 34 km cedió 51 s con Dennis, pero en el Tour, en 31 km, terminó de cuarto a 50 s de Dumoulin.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @lisandroabel