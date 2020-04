¡Crítica! Tom Dumoulin, duro y a la cabeza de los dirigentes del Tour

Este año, el ciclista holandés Tom Dumoulin poco ha hablado, pero con este tema del calendario propuesto por la Unión Ciclista Internacional (UCI), del acuerdo con posponer el Tour de Francia para agosto y septiembre debido a la pandemia del coronavirus, pues no se quedó callado.

Dumoulin fue crítico y aunque elogió el trabajo de los dirigentes del ciclismo por buscar alternativas, les dejó un mensaje para que lo tuvieran en cuenta.



"Si no puedo hacer un campamento de altitud, entonces no puedo verme ganando el Tour de Francia", dijo Dumoulin a www.cyclingnews.com



Y agregó: "Quiero decir, ir al GC en un Grand Tour requiere una preparación específica, y especialmente requiere un campamento de altitud. Definitivamente es una necesidad poder luchar por la victoria. Si no está permitido ir a un campamento de altitud este verano probablemente todavía estaré en el Tour de Francia, pero tal vez con una mentalidad diferente o un objetivo diferente".



El ciclista, campeón del Giro de Italia del 2017, advirtió que los pedalistas que entrenan o viven en altura tiene más ventajas sobre los que no lo pueden hacer por su confinamiento.

"Hay algunos ciclistas que viven en Andorra que no pueden salir por el momento, pero probablemente a partir de mayo o junio en adelante será posible nuevamente", señaló.



"Veremos cómo evoluciona eso, pero si pueden salir de mayo o junio, definitivamente tendrán una buena preparación porque pueden entrenar en las montañas y pueden entrenar en altitud. Así que en realidad tienen una preparación ideal para el Tour de Francia", precisó.

Tom Dumoulin está en Bélgica, al nivel del mar, y dio su opinión sobre lo que viene para el ciclismo del mundo.



"Por el momento, nada es seguro, y también existe la posibilidad, por supuesto, de que la pandemia del nuevo coronavirus no desaparezca como esperamos, y que las carreras no continúen en absoluto. Solo tenemos que mantener un buena mentalidad y esperanza de lo mejor, y comenzaremos a planificar pronto", aseguró.



