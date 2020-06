Tom Dumoulin se destapa, no se mete mentiras y habla de frente

Tom Dumoulin es uno de los ciclistas que no ha podido competir este año. Es más, la nueva estrella del Jumbo Visma no ha podido correr desde el año pasado, tras la lesión en la rodilla izquierda.

Todo estaba preparado para que regreses en el 2020, para eso trabajaba, pero la pandemia del nuevo coronavirus lo dejó viendo un chispero.



En declaraciones a la web de su equipo, el ciclista holandés se refirió al Tour de Francia, a la opción de correrlo y de ganarlo y a lo que vivió en su antigua casa, el Sunbweb, con el que ganó el Giro de Italia del 2017.



“En Sunweb fui el líder absoluto del equipo en muchas carreras. Todo el equipo estaba trabajando para mí. Y ahora en el Jumbo-Visma y en el próximo Tour de Francia, si la carrera se lleva a cabo, comenzaremos con tres líderes. Es algo que me gusta mucho. Y yo también estaba buscando eso”, dijo.



Y agregó: “En Sunweb fue muy difícil soportar la presión de todo un equipo que solo estaba trabajando para mí. Así que realmente me gusta esta nueva situación. Tengo la oportunidad de probarme a mí mismo y ver si soy lo suficientemente bueno como para que el equipo trabaje para mí. Pero si no soy lo suficientemente bueno, tendré que trabajar para los demás. Ese es un acuerdo que hems hecho”.



Dumoulin se cayó en el Giro de Italia de al pasado, abandonó, volvió en el Dauphiné, pero su rodilla no lo dejó seguir.



“No fue un período fácil, pero pensé: ¿cómo salgo de esta depresión mental como deportista de élite? El año pasado tuve mucho tiempo para pensar en eso, y entonces me di cuenta de lo mucho que disfruto compitiendo y ganando. Para derrotar a los demás. Todo el impulso primario que está dentro de mí cuando estoy corriendo. En estos meses he podido pensar en muchas cosas y he podido disfrutar nuevamente de las cosas simples de la vida. Como deportista de élite siempre estás trabajando para alcanzar tu próximo objetivo. Y ahora tengo la energía para intentarlo otra vez", precisó.



Este año la meta en ganar el Tour, sea como sea, con el ciclista que sea, eso lo saben él, Primoz Roglic y Steven Kruijswijk.



“Debemos tener en cuenta todas las posibilidades. También que el Tour se cancele este año. Pero por el momento parece que podremos competir nuevamente en dos meses. Nuestro principal objetivo es ganar el Tour de Francia. Mi esperanza es ganar el Tour de Francia. Eso es lo que buscamos”, precisó Dumoulin.