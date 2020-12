Dumoulin pensó en la retirada, pero afronta con ilusión el 2021

El neerlandés Tom Dumoulin (Maastricht, 30 años), no terminó contento el primer año con la camiseta del Jumbo Visma.

. Con un séptimo puesto en el Tour y abandono en la Vuelta, el vencedor del Giro 2017 ha estado a la sombra del esloveno Primoz Roglic y, tras haber pasado momentos de serias dudas, incluso se planteó la posibilidad de colgar la bicicleta.



"Quiero desmentir a quienes hablaron de la idea firme de una posible retirada. Nunca consideré seriamente la posibilidad de terminar mi carrera. Pensamientos como estos vienen a tu mente durante tiempos difíciles y sí los ha habido. Cualquiera en mi situación los habría tenido. Chris Froome también habrá tenido estos pensamientos en los peores períodos de su carrera", señaló la "Mariposa de Maastricht" en Het Nieuwsblad.



En su balance de la temporada 2020, Dumoulin admite que "no salió como esperaba" y que acabó decepcionado. "No se cumplieron las expectativas y terminé decepcionado la temporada. Corrí a un buen nivel, aunque esperaba competir a gran nivel y llegar a lo más alto de la clasificación. En el Tour de Francia llegué corto de preparación y no pude estar con los mejores".



Dumoulin afronta ahora el año 2021 con ilusiones renovadas y se plantea como grandes objetivos el Tour de Francia y los Juegos Olímpicos, donde espera disputar las plazas de honor.



"El recorrido del Tour es muy interesante, habrá dos contrarrelojes individuales. Creo que la combinación Tour-JO.OO es posible. Tenemos el ejemplo de Wout van Aert, que compitió tres semanas en el Tour y luego corrió al más alto nivel en el Mundial".



Según Dumoulin, existirá el problema del "jet lag", ya que la prueba olímpica se disputa 6 días después del final del Tour, por lo que "algunos corredores pensarán exclusivamente en los Juegos". "Desde ese punto de vista, una combinación entre el Giro y los Juegos podría ser mejor, lo admito ".

