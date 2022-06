El corredor del Jumbo Visma Tom Dumoulin anunció que se retira del ciclismo al final la temporada del 2022.

“He decidido que 2022 será mi último año como ciclista profesional”, señala el mensaje que publicó en sus redes sociales.



(Néstor Lorenzo, el nuevo DT de Colombia: ¿quién es y qué ha conseguido?)

(Néstor Lorenzo: este será el cuerpo técnico de la Selección Colombia)



Dumoulin fue el campeón del Giro de Italia del 2017, ocasión en la que venció al colombiano Nairo Quintana, segundo en esa clasificación general.



El corredor ganó dos medallas de plata en los Juegos Olímpicos, la última de ellas en Tokio, cuando fue segundo en la contrarreloj individual.



De igual manera, fue segundo en el Tour de Francia del 2018, cuando lo derrotó, Geraiint Thomas, y en el Giro ocupó esa misma posición, el año en el que el campeón fue Chris Froome.

No fue el mejor regreso

Se coronó campeón mundial contrarreloj en el 2017 y en su carrera profesional ganó tres etapas en el Tour y cuatro en el Giro.



En enero del 2021 anunció que se retiraba parcialmente del ciclismo, debido a que quería encontrarse con él mismo. Regresó a la competencia seis meses después en la Vuelta a Suiza.



Sus resultads en el último tiempo no han sido los mejores. Siempre llegó a la línea de partida con la expectativa de haber recuperado su nivel, pero no fue así.



Dumoulin, este año, se retirpó en la etapa 14 del Giro, fue 41 en el UAE Tour, no terminó la Vuelta a Cataluña, fue sexto en Volta Limburg Classic y 30 en la Amstel Gold.



(Amaranto Perea viaja a España a unirse a la Selección Colombia)

(Vuelta a Colombia 2022: razones por las que no es una carrera del montón)



Deportes