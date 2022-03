🔱 Tirreno Adriatico @eolo_it 2022



🇮🇹 La solita adrenalina che ci regala la volata. L'ultimo km della seconda tappa.



🇬🇧 The usual adrenaline that gives us the sprint. The last km of the second stage.#TirrenoAdriatico pic.twitter.com/NHmostHRtK