¡Egan Bernal sigue siendo parte de la élite del ciclismo¡

El ciclista colombiano Egan Bernal quedó en la cuarta casilla de la clasificación general de la Tirreno Adriático, tras la última etapa de este martes, una contrarreloj de 10 km, dominada por Wout van Aert, mientras que Tadej Pogacar fue el campeón..

Bernal llegó a esta última jornada en busca del podio. Estaba 30 segundos del tercero, Mikel Landa, pero la distancia y la diferencia no era la más indicada para recortar el camino.



En el punto intermedio, Bernal logró superar a landa por 12 s y en la meta consiguió un guarismo de 12 minutos 01 segundos. T en meta el español solo cedió 14 s con con corredor del Ineos.



El ciclista colombiano realizó una buena figuración en esta primera parte de la temporada, pues de las cinco competencias terminó tres veces en el podio, una vez cuarto.



Fue segundo en el Tour de la Provence, tercero en Strade Bianche y segundo en el Trofeo de Laigueglia, en un arranque de temporada bueno, de cara al Giro de Italia, su principal objetivo del 2021.



Pogacar no tuvo rival. Siempre se mostró como el más fuerte y aunque Wout van Aert lo puso en algún momento contra las cuerdas, pues cuando llegó la montaña alta sacó a relucir sus mejores cualidades.



El corredor esloveno ajusta su segundo título del año, tras imponerse en el UAE Tour y este año tiene como objetivo defender el título en el Tour de Francia.



Nairo Quintana tenía pocas opciones de entrar dentro de los 10 mejores dfe la clasificación, pero el terreno de la jornada final no era para sus condiciones.



La gran sorpresa de la fracción fue que el italiano Filippo Ganna, actual campeón mundial al reloj, cayó a manos de Van Aert, en el esfuerzo individual.



