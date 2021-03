Egan y Nairo, las opciones reales para ganar Tirreno Adriático

Egan Bernal (Ineos) y Nairo Quintana (Arkea-Samsic) tienen opciones reales de ganar Tirreno Adriático, competencia que arranca este miércoles con un tramo de 156 kilómetros, en terreno llano, y que finalizará el próximo martes con una crono de 10 km, y que contará con la participación de cuatro ciclistas colombianos más.



Sin duda que el recorrido les conviene y las condiciones que han mostrado en las competencias previas los ponen como dos pedalistas que serán protagonistas y que tienen mucho por decir en la carrera.



Ambos han tenido experiencia en ella. Nairo ha corrido en tres ocasiones y en dos de ellas ha salido campeón, 2016 y 2017 y fue segundo, escoltando a Alberto Contador, en el 2014. Bernal compitió bajo el uniforme del Androni en el 2017 y terminó en la casilla 16 a 3 minutos 20 segundos de Quintana.



De los dos el que llega en mejor condiciones y será el hombre a batir es Bernal, quien este año ha tomado parte en cuatro carreras y en tres de ellas ha sido podio: 2 en el Tour de la Provence y en el Trofeo de Laigueglia y tercero, el sábado pasado, en la Strade Bianche. Y es en esta última carrera donde se vio pletórico, en una buena forma, mejor que la de sus rivales. Tuvo la resistencia y la fuerza para estar adelante, por lo que en Tirreno Adriático estará en la pelea del triunfo final.



El corredor del Ineos ha recuperado la confianza, tras la lesión en la espalda que le impidió defender con éxito el título del Tour de Francia y que volvió más recuperado, tras el trabajo intenso de fisioterapia. Entro los ciclistas más importantes del pelotón es el que mejor ha aprovechado este primer pico de alto rendimiento para pelear carreras y la Tirreno está dentro de sus objetivos.



La escuadra británica tendrá una segunda carta: Geraint Thomas..



Nairo lleva tres competencias: fue noveno el Tour de los Alpes Martítimos y de VAR, 19 en Laigueglia y cuarto en el GP de Industria & Artigianato, por lo que se ve que viene en ascenso y en estas carreras cortas, de una semana, le puede rendir y pelear victorias parciales y el podio. El boyacense sabe que estas competencias del World Tour son buenas oportunidades para ganar, para figurar y darle nombre a su equipo.



Claro, hay rivales fuertes. Tirreno es el primer cara a cara de los ciclistas más fuertes del pelotón, a excepción de Primoz Roglic, que corre en Paris Niza. Y lo más importante es que en el listado figuran varios contrincantes que Bernal tendrá en el Giro de Italia, como Simon Yates, quien defiende la corona, Vincenzo Nibali, Romain Bardet, Thibaut Pinot, Mikel Landa, por lo que la cita será importante, así falten ocho semanas para el arranque de la carrera.



Tadej Pogacar, actual poseedor del título del Tour de Francia, será el gran rival de Egan y Nairo. Viene de ganar el UAE Tour y también está en un pico alto de rendimiento. Será un importante duelo y una buena opción para ver en qué están en este arranque de la temporada. Un triunfo será un golpe moral sobre sus rivales.



El recorrido tendrá una primera llegada en alto este jueves, el sábado y domingo y finalizará la carrera con una contrarreloj corta, de solo 10 kilómetros, en la que no habrá grandes diferencias. Es sí, los escaladores tendrán de llegar a esa última jornada con, al menos, 20 segundos por encima de especialistas, pero acá el tema es que Pogacar sube y va bien al reloj, así que Bernal y Nairo deberán de hacer el trabajo de distanciarlo en las subidas.



La otra pelea en la que se centrará el ciclismo colombiano será en la de los embalajes con Fernando Gaviria, quien tendrá a rivales como Davide Ballerini, Elia Viviani, Peter Sagan, Sony Colbrelli y Caleb Ewan, quienes lo pondrán contra la pared, aunque si el pedalista del UAE Emirates llega en buenas condiciones no tendrá rival. Es una gran incógnita, Gaviria no se muestra fuerte desde hace rato. Álvaro Hodeg será otra carta colombiana en las llegadas masivas.



Sergio Higuita será otra carta. Hará su primera carrera del año, pero es un corredor que afronta esta primera parte de la temporada en buenas condiciones, como lo hizo en el 2020, cuando ganó el nacional de ruta y fue tercero en Paris Niza. El lote colombiano lo completa Daniel Muñoz (Androni).



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel