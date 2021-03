Siga a Nairo y a Egan en Tirreno Adriático: hora y canal a diario

Nairo Quintana y Egan Bernal son dos de los ciclistas colombianos, que disputan la Tirreno Adriático, tercera carrera del World Tour, la máxima categoría del ciclismo, de la temporada.

Estos son los días, las etapas, los horarios y el canal por donde puede seguir la competencia.



Le puede interesar: (Nairo podría ser declarado campeón de una carrera, cuatro años después)



Segunda etapa (jueves): Camaiore-Chiusdino (202 km): Espn 3 a las 7:30 a.m.



Tercera etapa (viernes): Monticiano - Gualdo Tadino (219 km): Espn 3 a las 7:30 a.m.



Cuarta etapa (sábado): Terni - Prati di Tivo (148 km): Espn 3 a las 7:30 a.m.



Quinta etapa (domingo): Castellalto - Castelfidardo (205 km): Espn 3 a las 7:30 a.m.



Sexta etapa (lunes): Castelraimondo - Lido di Fermo (169 km): Espn 3 a las 7:30 a.m.



Séptima etapa (martes): contrarreloj individual en San Benedetto del Tronto (10,1 km): Espn 3 a las 7:30 a.m.



Deportes