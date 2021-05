Merlier, agotado, se retira del Giro de Italia

El belga Tim Merlier (Alpecin Fenix), ganador de la segunda etapa del Giro y portador de la "maglia ciclamino" por puntos hasta el pasado lunes, ha decidido retirarse de la carrera rosa "por agotamiento", antes de la llegada de las jornadas más complicadas de montaña.



Merlier, de 28 años, con 4 victorias en la presente temporada, no tomará la salida de la undécima etapa que se disputa este miércoles entre Perugia y Montalcino.



En su primera experiencia en una grande, se retira "cansado y con problemas de estómago", según su equipo.



"Este Giro ha sido una aventura inolvidable para mí y para el equipo Alpecin-Fenix. Es una pena abandonar de esta manera, pero creo que es la mejor opción. Era la primera vez en mi carrera que corría diez días seguidos y lo acuso.



En mi estado actual no puedo optar a la victoria al esprint y no quiero comprometer el resto de mi temporada ", explicó Tim Merlier.



El velocista belga se marcha a casa con el recuerdo de un triunfo de etapa y el honor de haber vestido la "maglia ciclamino" de la regularidad durante 5 días.

EFE

