Lote colombiano se mete en la pelea: ¿Nairo puede ganar otra grande?

Se acaba el 2019 y el mánager del Movistar, Eusebio Unzué, volvió a tocar el tema del colombiano Nairo Quintana en su equipo: habló sobre las causas de la salida del boyacense y de su comportamiento deportivo en las carreras.

“Hace unos años marcaba la diferencia en la montaña. La lucha contra el crono lo apartó de cosas mayores, pero siempre las estuvo acariciando. No está con nosotros porque creemos que su momento para pelear por las grandes generales pasó, no por otra cosa”, precisó Eusebio Unzué en una entrevista con El Confidencial de España.



También se refirió a la etapa del Tourmalet en el Tour de Francia pasado, cuando Mikel Landa llegó al lote de Quintana y el colombiano no hizo relevos para llevar al español a una mejor posición.



“No fue un detalle de compañeros. La actitud tiene que estar siempre por encima de todo y, desde luego, Nairo aquel día no la tuvo. Tenía que haber echado una mano, por mínima que fuera, para darle un respiro a Mikel”, señaló.



EL TIEMPO consultó con dos técnicos y un ciclista las declaraciones de Unzué y coinciden en que Nairo tiene con qué ganar el Giro, el Tour o la Vuelta.



“Si el equipo al que llega le colabora, lo puede hacer. Nairo tiene edad para ganar una grande, pero eso depende mucho del trabajo del equipo”, señaló Luis Cely, director deportivo del equipo Colombia Tierra de Atletas GW Bicicletas.



Cristian Muñoz coincide con el DT. El corredor del UAE Emirates afirmó que el boyacense tiene edad para ganar más.



“Chris Froome ganó su primer Tour a los 27 años, y Nairo tiene 29, así que no hay problema. En los últimos años no ha estado cerca, pero la posibilidad de obtener un triunfo de esos está latente, pues tiene categoría y capacidades para hacerlo”, precisó Muñoz.

“Es un corredor que no ha llegado a los 32 años, tiene 29 y tiene la intención de estar en el Tour. Tiene las condiciones para seguir buscando ese título durante dos años más”, declaró Raúl Mesa, mánager del equipo EPM.



Los tres hablaron del tema de las individualidades que tocó Unzué, algo que, para ellos, es normal en los equipos.



“Cada uno quiere lo mejor, el problema es no hablar con claridad. Hay que decir a quién se le va a trabajar para que cada uno asuma su rol”, dijo Cely.



Y Mesa dijo: “Cuando llegó Landa al equipo todo se complicó. Nairo no tuvo respaldo y él tampoco lo dio. No es fácil manejar eso, pero miren al equipo Ineos, tienen varios líderes y ganan”.

La semana pasada, en Bogotá, Nairo fue homenajeado por la oficina de Movistar en Colombia. Fue un instante para reconocerle todo lo que hizo por la marca con la que trabajó ocho años.



Muñoz manifestó que es posible ganar una carrera con varias cartas, pero señaló que eso pasa por el director deportivo.



“Tener dos líderes o más en una carrera es válido, son cartas para el beneficio de la escuadra, el tema pasa por el pensamiento del técnico. Landa era español y preferían a uno de allá que al colombiano, todos tiraban para ese lado. Por eso se presentaron roces con Nairo y él entró en ese juego”, explicó Muñoz.



