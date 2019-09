DT de Colombia responde por no auxiliar a ciclista en el Mundial

El ciclista colombiano Germán Gómez mostró su tristeza, lloró y hasta tuvo que correr con la bicicleta pinchada, pues no pudo ser asistido a tiempo en la prueba de fondo de la categoría Sub-23 del Mundial de Ciclismo del Reino Unido.

Faltaban 77 kilómetros a la meta, cuando Gómez sufrió un desperfecto mecánico, no fue asistido a tiempo y en medio de la angustia comenzó a llorar.



Al ver que nadie le ayudaba, Gómez cogió la bicicleta y comenzó a correr.

De inmediato, llovieron críticas, pero Carlos Mario Jaramillo, técnico de la Selección, puso la cara.



“Germán venía en el grupo de punta, pero tuvo una avería. Estábamos de 21 en la lista de los carros. Compartimos el carro con cuatro equipos más. No hubo quién lo desvarara”, señaló.



Y agregó: “Los comisarios no dejan parar los carros sino uno cada minuto. No pasamos los grupos y eso se nos sale de las manos. Los carros mecánicos neutrales y las motos no estuvieron cerca. Ellos deberían haber estado cerca para auxiliarlo”, señaló.



“Compartir carros con varios equipos no es bueno, con cinco selecciones es imposible estar al lado de nuestros corredores. La UCI comete errores”, sentenció Jaramillo.



Fermín Gómez, mecánico español al servicio de la Selección Colombia, también se refirió al tema.



“Vamos en carrera. Hay muchos cortes. Hay caídas, Venimos a 5 minutos del corredor y no podemos llegar como un helicóptero. No hubo carros de asistencia neutral en ese momento”, precisó.



Y agregó: “Somos tres mecánicos y atendemos a tres selecciones diferentes en un mismo carro. No podemos estar detrás del ciclista cuando pincha. Es imposible llegar. Los carros asistentes no estaban”.



Deportes