Un compañero de Esteban Chaves correrá ahora al lado de Egan Bernal

El colombiano Esteban Chaves es uno de los corredores más importantes del equipo Mitchelton-Scott, aunque en esa escuadra ha tenido que compartir el liderazgo e incluso trabajar para otros hombres. Uno de ellos cambiará de escuadra en 2021.

El británico Adam Yates (Mitchelton Scott), de 28 años, cuarto en el Tour 2016, será corredor del Ineos Grenadiers las dos próximas temporadas, según ha anunciado la escuadra británica. Ahora será compañero de los colombianos Egan Bernal, Sebastián Henao, Iván Ramiro Sosa y Brandon Rivera.



Yates, quien comenzó la temporada 2020 con una victoria en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos, se mostró entusiasmado con la idea de competir en un equipo británico.



"La perspectiva de competir para un equipo británico es algo que me entusiasma muchísimo. He sido testigo del auge del ciclismo en el Reino Unido durante mi carrera y creo que esto ha sido impulsado por el éxito de los ciclistas británicos y de este equipo. Es una oportunidad emocionante y creo que ha llegado en el momento adecuado", manifestó.



El director del equipo Ineos Grenadiers, Sir Dave Brailsford, destacó el fichaje de Adam Yates en una nueva etapa de la formación.



"Estoy realmente encantado de que Adam finalmente se una al equipo. Parece que el momento es el adecuado, ya que entra en el mejor momento de su carrera y nos embarcamos en una nueva era como Ineos Grenadiers", señaló.



Brailsford destacó que el "corazón y carácter británico de Adam encaja perfectamente con el equipo".



"Él sabe cómo ganar y su enfoque valiente, decidido y resistente son exactamente los atributos que buscamos fomentar mientras ensamblamos un equipo para buscar éxitos", dijo.



