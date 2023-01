Este sábado se llevó a cabo el tradicional Circuito de Tuta, municipio de Boyacá, que fue ganado por Diego Camargo (EF) y en el que una reconocida ciclista colombiana fue embestida por un motociclista, que transitaba en estado de embriaguez.

Tatiana Dueñas y su hermano iban para la competencia, pero en las calles de la población se encontraron de frente con el motociclista, que no puso esquivarla.



(Piqué vs. Shakira: lo que faltaba, papá de Clara Chía se mete en la pelea)

(Luto: exfutbolista muere mutilado por ataque de sus perros)



Las autoridades llegaron al sitio del accidente y determinaron que el conductor estaba pasado de copas.



Dueñas, que ha sido integrante de selecciones Colombia de ciclismo, está bien, no sufrió mayores consecuencias.



“Hoy veníamos llegando al circuito de Tuta y un borracho en moto estrelló de frente a mi hermana. Afortunadamente ella está bien, pero hasta cuando este tipo de personas irresponsables en las vías?”, escribió Diego Dueñas en sus redes sociales.

Hoy veníamos llegando al circuito de Tuta y un borracho en moto estrelló de frente a mi hermana. Afortunadamente ella está bien, pero hasta cuando este tipo de personas irresponsables en las vías? pic.twitter.com/8ec1qS99ed — Diego German Dueñas Gómez (@DiegoDuenasG) January 14, 2023



Tatiana, la perjudicada, subió este mensaje: “Lamentable hecho a las 8:30am en TUTA donde salí perjudicada, el sujeto en estado de embriaguez no tenía papeles ni de la moto, que tristeza que en los pueblos sean tan permisibles con las personas que manejan en estado de Embriaguez”.

(Shakira celebra su éxito y vuelve a atacar a Gerard Piqué)

Lamentable hecho a las 8:30am en TUTA donde salí perjudicada, el sujeto en estado de embriaguez no tenía papeles ni de la moto, que tristeza que en los pueblos sean tan permisibles con las personas que manejan en estado de Embriaguez. https://t.co/DEPdLI1qhe — Tatiana Dueñas (@tatianaduenas31) January 14, 2023



Deportes