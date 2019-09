Tadej Pogacar, el nuevo rival de Egan Bernal

Nunca había competido en una grande. Hace su primer año en el World Tour, la máxima categoría del ciclismo, y sus resultados no pueden ser mejores: en la Vuelta a España quedó de tercero en la general, ganó tres etapas y fue el mejor joven, en una carrera sensacional.

Sus condiciones en la escalada, sus buenos recursos en la contrarreloj y su edad lo hacen ver como el primer rival que tendrá el colombiano Egan Bernal en la lucha de generación.



Pogacar dio muestras de todo su potencial. Ratificó que lo que venía haciendo no era cosa de la suerte.



Es el diamante en bruto que pulen en el UAE Emirates, el equipo de Joxean Fernández Matxin, un ojeador que donde pone el ojo descubre siempre a un gran talento.



La revelación de la Vuelta a España nació el 21 de septiembre de 1998 en Komenda, Eslovenia, mide 1,76 metros y pesa 66 kilos.



En su corta hoja de viva en la categoría ya cuenta con ocho victorias, la misma historia que comenzó en la Vuelta al Algarve de Portugal, cuando se impuso en la primera jornada y días después se quedó con el título.



Ratificó de lo que era capaz en el Tour de California, en el que se impuso en una jornada y se llevó el primer lugar de la clasificación general, la primera victoria que consiguió en la élite del ciclismo.



Es el actual campeón al reloj de su país y llegó a la Vuelta a experimentar, luego de hacer un trabajo en busca de descubrir su verdadera capacidad en las carreras de tres semanas.



“Nos encontramos ante un talento puro, de clase, con instinto ganador. Todo lo hace bien, es un buen escalador y un buen contrarrelojista. Es un ciclista muy completo”, confesó Joxean Fernández Matxin, mánager del UAE Emirates.



Las tres victorias de etapa, el tercer cajón del podio y la camiseta de mejor joven, la que le quitó al colombiano

“Comencé la etapa con buenas piernas, pero no me sentía bien mentalmente. Luego, se fui haciendo más fuerte y me sentí mejor. Todos se estaban poniendo difíciles debido al frío y la lluvia, pero yo me sentía mejor”, señaló, tras su victoria del sábado, cuando alcanzó el tercer lugar del podio, del que bajó al boyacense, Nairo Quintana.



"Estoy realmente feliz, es algo increíble, nunca imaginé ganar 3 etapas y subir al podio, creo que voy a necesitar unos días para asimilar todo esto", afirmó Pogacar.



Y agregó: “No sé cuál puede ser el secreto, somos una nación pequeña, pero muy trabajadora y nos gusta pelear por hacer cosas importantes cuando tenemos una oportunidad”.



Pogacar no sabe cuál es su tope. Logró tremenda actuación en su primera grande y ahora mira al año que viene.



“Ahora sé que me mirarán distinto, pero estoy motivado para la próxima temporada, no me comerá la presión, seguiré igual que siempre y trataré siempre de hacerlo lo mejor posible”, dijo.



