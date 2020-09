Pogacar se queda sin guardaespaldas, ¿lo pagará?

El esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), séptimo de la general, sufrió una caída sin consecuencias en la décima etapa del Tour de Francia, una jornada que calificó de "agresiva desde el comienzo".

"El día ha sido realmente agresivo desde la salida. El equipo marcó delante en todo momento y me mantuvo fuera de problemas en la medida de los posible", señaló.



La presencia intermitente y cambiante del viento complicó la marcha del pelotón, hasta el punto de que el tercer clasificado de la Vuelta 2019 sufrió una caída, por suerte, sin consecuencias.



"Cuando se hicieron los abanicos estábamos tirando al frente y luego cuando me caí los compañeros me esperaron y pude volver al pelotón", explicó.



"Davide Formolo sí sufrió una fuerte caída, pero logró terminar la etapa. Tiene mucho dolor, pero esperamos que se recupere", manifestó.



El ciclista esloveno ya se quedó sin dos compañeros, tras los retiros de Formolo y de Fabio Aru.



EFE