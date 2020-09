Perfil: Tadej Pogacar, el dueño de una hazaña en el Tour

Tadej Pogacar no fue el palo en la etapa del sábado del Tour de Francia, la contrarreloj de 36 km entre Lure y La Planche des Belles Filles, pues su triunfo estaba en los pronósticos, pero lo que pocos tenían en las planillas era que Primoz Roglic perdiera el liderato de la competencia, pues es un hombre fuerte al reloj, pero así fue, la película de la fracción fue distinta.

Tampoco se esperaba que el colombiano Miguel Ángel López perdiera tanto tiempo, en una de las peores etapas de su carrera, perdió el tercer lugar del podio en el que arrancó el día y terminó en la sexta casilla: día para olvidar.



Lo de Pogacar es increíble, para escribir con letras gigantes. El esloveno estuvo inmenso, demostró que fue el mejor corredor del Tour, luego de perder en la primera semana en una jornada de abanicos un minuto y 24 segundos con su compatriota Roglic.



Fue el corredor estrella, el encargado de destrozar el lote para recuperar el tiempo que perdió y luego soportó el ritmo del Jumbo Visma, la fuerte escuadra de Roglic. Pogacar, con el aporte de su equipo en los primeros kilómetros de cada etapa y luego solo contra el mundo logró una hazaña, ganar la etapa de 36 km, ser el líder de la carrera, de la montaña y el mejor joven, una moñona impensada el pasado 29 de agosto, cuando arrancó la prueba en Niza.



Pogacar nació el 21 de septiembre de 1998 en Komenda (Eslovaquia). Pesa 66 kilos y mide 1,76 metros. En su hoja de vida figuran 16 victorias, nueve de ellas en el World Tour, un título del Tour de California del año pasado, en el que Sergio Higuita quedó de segundo, y otro por celebrar hoy en los Campos Elíseos de París.



Además, se ha impuesto en ocho etapas, tres en la Vuelta a España del 2019, una en California, otra en el UAE Tour de este año y tres en el Tour de Francia: ¿algo más?



“Honestamente, no pensaba dar la vuelta a la situación. Roglic ha rodado bien en toda la carrera, hoy ha tenido un mal día, pero nadie lo podía saber. Solo cuando ha llegado y me ha saludado me he dado cuenta de que había ganado la carrera”, dijo el joven corredor del UAE Emirates.



Y agregó: “No me doy cuenta todavía, no lo voy a asumir pronto, me va a hacer falta tiempo. Estaba contento con la segunda plaza en la general y ahora me veo con la camiseta amarilla, todavía no sé cómo ha sucedido”, confesó.



Desde el 2017 es ciclista profesional, y llegó en el 2018 al UAE Emirates, en el que estará, por ahora, hasta el 2023.



Excelente año



Pogacar iba embalado este año. Ganó etapa y fue el campeón de la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Fue al UAE Tour y horas después de su victoria en la etapa reina, la organización de la carrera la dio por terminada, tras confirmarse el contagio de covid-19 de varios integrantes de la caravana, entre ellos su compañero de equipo, el colombiano Fernando Gaviria, y desde ahí, como todos, suspendió la competencia.

Tadej Pogacar, líder del Tour de Francia. Foto: EFE



Fue confinado en un hotel. Pasó la cuarentena entre ejercicios y sesiones de rodillos, sin salir de su habitación.



Regresó a la competencia, ganó la contrarreloj de los nacionales de su país, precisamente a Roglic, por solo nueve segundos, y fue segundo en la ruta, en la que su rival de turno lo venció.



Fue 13 en la Strade Bianche, 12 en la Milán San Remo, llegó al Dauphiné a probar piernas, terminó de cuarto en la general y se alistó para el Tour.



Luego de las tres semanas, sin duda, es el mejor de la carrera y llegó al lote de Jean Robic, Fausto Coppi, Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Laurent Fignon, quienes han sido los ganadores de la carrera en su debut, luego de la Segunda Guerra Mundial.



“Mi cabeza va a explotar, no puedo decir nada”, aseguró. Pogacar confesó que durante toda la ascensión en los seis últimos kilómetros no tenía referencias, porque las voces del público le impedían escuchar su pinganillo.

“Me he centrado en mi pedaleo y lo he dado todo”, señaló.



Joxean Fernández, el hombre que lo llevó a la ‘gran carpa’ no cabía de la dicha al final de la jornada.



“Había que ser prudentes, por eso nunca dijimos que íbamos a ganar el Tour. Sabíamos que con Pogacar planificamos esta carrera con la idea de pelear el podio y de ganar. Eso se dio, porque Tadej tuvo un gran día”, aseguró.



Poco se conoce de la vida privada de Pogacar. Se sabe que Urška Žigart es una ciclista eslovena integrante del equipo UCI BTC City Ljubljana y, aunque no ha ganado lo mismo que Pogacar, quiere marcar su propio camino y que no la comparen con él, su novio.

Miguel Ángel López, por su parte, no pudo conservar el tercer puesto en el que arrancó la penúltima etapa del Tour de Francia, una contrarreloj de 36 km, en la que cayó de la tercera a la sexta casilla.



“Fue un día difícil. Hemos pasado un día complicado. No nos hemos sentido bien en este día y ha pasado así”, dijo el ciclista boyacense.



Y agregó: “Hemos llegado a la recta final del Tour, lo hemos hecho bien y pasó de esta forma. Debemos estar contentos porque fallamos un solo día”.



López fue superado en la general por Richie Porte, que es tercero ahora en la general, Mikel Landa y Enric Mas.



“Este sexto puesto, pues es mi primer Tour. Soñé con estar en el podio, de quedarme ahí. Lo clave fue que peleamos hasta el final y llegamos a esa instancia. Alguien tiene que perder y hemos fallado”, declaró.



Este domingo, etapa de 122 kilómetros, será el paseo de la consagración, allí donde el protagonista será Pogacar, el joven ciclista esloveno que rompió los pronósticos y se lleva un Tour que deja un sabor agridulce para el ciclismo colombiano que, primero, se ilusionó con otro título, luego con un podio y se quedó con las manos vacías.

Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO