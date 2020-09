Tadej Pogacar mete miedo en este Tour

El esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), segundo clasificado en la etapa tras su compatriota Primoz Roglic y nuevo líder de los jóvenes, señaló en la meta de Orciéres Merlette que "vestir la camiseta blanca del Tour de Francia es algo muy bonito".

"Vestir la camiseta blanca en el Tour es un momento muy lindo para mí. Después de cruzar la línea no estaba seguro de si lo había logrado o no. Vestir de blanco en la Vuelta fue especial, pero esto lo es aún más", afirmó.



Le puede interesar: (Egan, tranquilo con su actuación y con su dolor de espalda)



El tercer clasificado de la Vuelta 2019 disputó la victoria a Roglic, pero el líder del Jumbo estuvo intratable.



"La etapa de hoy no ha sido tan dura, pero la parte final ha estado a tope. Roglic ha sido un poco más rápido que yo al final, pero estoy contento con mi resultado. El equipo está bien. De la Cruz todavía se está recuperando de su caída, pero mejor. La motivación es muy alta en el grupo", subrayó.



EFE