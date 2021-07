Tadej Pogacar: 'El ataque es la mejor defensa'

Con un ataque antológico a 30 km para la etapa, en el ascenso al penúltimo puerto de la jornada, el esloveno Tadej Pogacar se convirtió en el nuevo líder del Tour de Francia, confirmando que es el más fuerte en el pelotón:

"El ataque es la mejor defensa", sentenció en la meta. "Hoy mi objetivo era atacar, porque es la mejor defensa. Y todo salió bien, realmente bien", declaró satisfecho el vencedor del Tour de Francia en 2020, cuarto en la meta en una jornada que ganó en solitario el belga Dylan Teuns.



Pero más importante para Pogacar, cuyo objetivo es revalidar el título logrado el año pasado, fue que aventajó en varios minutos al resto de aspirantes al podio en París, como el ecuatoriano Richard Carapaz, el colombiano Rigoberto Urán, el español Enric Mas o el belga Wout van Aert. Al holandés Mathieu van der Poel, líder de la carrera al inicio de la jornada, le aventajó en más de 21 minutos.



Pese a la ventaja que tiene en la general, Pogacar negó que la carrera esté sentenciada.



"No he matado el Tour, queda mucho camino aún por delante y todo puede pasar. Hoy saqué ventaja, quizá mañana lo haga otro", dijo.



Y agregó: "La primera hora y media de carrera ya fue bastante dura. Después de que se formase la escapada, Rui (Costa) ha empezado a tirar y los escaladores del Ineos no tenían su mejor día, por lo que me dije que tenía que intentar el ataque".



Pogacar asegura que tras la etapa del viernes, "todo el mundo corre contra nosotros y hoy quise sacar ventaja, porque sabía que ellos (sus rivales) iban a tratar de sacar tiempo".



"El ataque es la mejor defensa", insistió Pogacar, asegurando que no cree que vaya a "atacar en cada etapa de montaña", empezando por la jornada del domingo, al segunda en los Alpes, "que es durísima y que correremos a la defensiva".



