Tadej Pogacar: ¿sentenció el Tour de Francia 2021?

La exhibición de Tadej Pogacar en la etapa ocho del Tour de Francia de este sábado es impresionante: fue cuarto en la meta, recortó tiempo, le metió minutos a sus rivales, ya es líder y solo vamos en la primera semana la carrera. De acá en adelante, pinta para ser un monólogo del ciclista del UAE Emirates.

Es claro decir que las puertas se le abrieron por el mal momento de Primoz Roglic, que se cayó en la tercera etapa, no se pudo recuperar y en la crono del miércoles y con la pérdida de más de nueve minutos del viernes entregó las armas.



Con el camino libre, Pogacar, de 22 años, puso a sufrir a sus rivales y este sábado se apoderó de la general, mostrando un dominio absoluto y que está, al menos, tres escalones por encima del resto.



Sin rivales fuertes, el único que le podía pelear era Roglic, Pogacar impone su ley en el Tour y en solo ocho días de la competencia casi que liquidó la carrera, porque no hay un corredor más fuerte que él.



Seguro que de acá en adelante correrá a la ofensiva, hasta que no tenga una diferencia buena para tratar de controlar la competencia. Algo similar a lo que hizo Egan Bernal en el pasado Giro de Italia, cuando sacó la diferencia en las dos primeras semanas y en el final se dedicó a controlar.



Claro que el Tour no se ha acabado, pero no se ve de aquí en adelante quién puede poner a Pogacar contra las cuerdas y mucho menos ganarle la competencia, que no está liquidada, pero, al menos, el primer puesto casi que definido, aunque faltan dos semanas.



Al resto le tocará pelear por los otros dos cajones del podio, por el ‘top’ cinco y el ‘top’ diez, porque el líder del UAE Emirates está solo en el pelotón.

Tadej Pogacar. Foto: AFP



Ya no vale nada: que no tiene equipo, que lo pueden atacar, pues ahí está la respuesta, tras la contrarreloj y lo que hizo este sábado, el joven ciclista se quedó sin rivales, los distanció y se dedicará a manjar de acá en adelante su distancia.



Grande Pogacar, en una semana le pone el sello al Tour y va por su segundo título.



