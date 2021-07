Tadej Pogacar: las claves de su segundo título del Tour de Francia

Tadej Pogacar es el nuevo campeón del Tour de Francia. Logró reeditar lo que hizo en el 2020, cuando sorprendió a su compatriota, el esloveno, Primoz Roglic, y lo venció. Estas fueron las claves de su victoria.

1. Su forma. Pogacar llegó al Tour a ganarlo y se preparó para eso. Su gran estado de forma fue evidente desde las primeras etapas. En la contrarreloj, la quinta jornada, dominó, ganó la fracción y ya les puso tiempo a sus rivales.



Le puede interesar: (Nairo, dueño de un importante récord en el Tour de Francia)



El pedalista de 22 años hizo una pretemporada excelente. Una vez terminó el Tour del año pasado, en septiembre, comenzó su preparación para el 2021. Su última carrera fue la Lieja Bastonia Lieja el 4 de octubre, terminó de tercero.



Luego de un buen descanso arrancó con el acondicionamiento físico, fuera de la bicicleta y más tardes comenzó a montar. Se estrenó este año el 21 de febrero, en el UAE Tour, carrera de sus jefes y la que ganó, con victoria de etapa de por medio.



Antes del Tour, obtuvo los títulos del UAE Tour, Tirreno-Adriático, Lieja Bastoña Lieja y la vuelta a su país. Fue tercero en el País Vasco, séptimo en la Strade Bianche, se retiró en la Flecha Valona y fue tercero en la crono y quinto en la prueba de ruta de los Nacionales de Ciclismo. ¿Algo más?



2. El retiro de Roglic. Su compatriota Primoz Roglic era su gran rival en este Tour, pero eso solo le duró tres etapas. En la jornada hacia Pontivy, de 182, el líder del jumbo-Visma se cayó, el golpe fue duro, no reaccionó y perdió en meta 1 min 21 s.

Facebook Twitter Linkedin

Primoz Roglic. Foto: AFP



Y dos días después en la contrarreloj de 27 km pagó esas consecuencias. Pogacar le metió 44 s más y quedó a 1 min 48 s: todo para él.



Pero el tema no era el tiempo, más bien las lesiones que tuvo, tras la caída y de las que no se recuperó, pudiendo pie a tierra en la novena jornada. Eso, sin duda, le abrió las puertas a Pogacar para el título, con su máximo contrincante fuera de la carrera.



3. Contundencia. Al término de la primera semana, el líder del UAE Emirates ya tenía diferencias importantes sobre sus rivales. 2 min 01 s sobre Ben O’connor, 5 min 18 sobre Rigoberto Urán, 5 min 32 s sobre Jonas Vingegaard y 5 min 37 s le tenía a Ríchard Carapaz.



Le puede interesar: (Rigoberto Urán impone una marca para el ciclismo colombiano)



Muy cómodo, afrontó la segunda semana, pero no se esperó a cuidar su diferencia, fue a la ofensiva. La tercera parte de la carrera fue de él: ganó las etapas en Con du Porte y Luz Ardiden, dejando sin opciones de un triunfo parcial a Vingegaard y Carapaz, quienes nunca lo pusieron contra las cuerdas.



No dejó nada al azar, no dejó respirar a sus máximos contendores y, más bien, no tuvo piedad y les metió más tiempo, en un fuerte golpe. Y llegó a la contrarreloj del sábado, de 30 km, con mucha tranquilidad.

Facebook Twitter Linkedin

Tadej Pogacar y Ríchard Carapaz. Foto: EFE



4. Muy superior. Vingegaard y Carapaz fueron los que trataron de poner en aprietos al líder, pero no lo consiguieron. En las dos últimas jornadas con llegadas en alto, el pasado miércoles y jueves, lo atacaron, pero Pogacar respondió.



Es más, lo picaron y les ganó las dos etapas, algo que dice a las claras que puso en práctica el lema de: “una defensa es un buen ataque”, y lo hizo con la general sentenciada.



Pogacar estuvo inmenso, fue muy superior a los demás, no tuvo rival durante los 21 días de carrera y demostró que hoy en día no hay un ciclista como él en el lote internacional.



Le puede interesar: (Habla técnico del niño ciclista que murió entrenando)



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel