Tadej Pogacar extiende su contrato con el AUE Emirates hasta 2027

El UAE Team Emirates y Tadej Pogačar han firmado uno de los contratos más largos en la historia del ciclismo profesional, y el joven de 22 años permanecerá en el equipo emiratí hasta 2027.

Pogačar se unió al equipo por primera vez en 2019 y desde entonces ha ganado 29 carreras profesionales, incluidos dos títulos del Tour de Francia, una victoria monumental en Liege-Bastogne-Liege y, más recientemente, una medalla de bronce olímpica.



Le puede interesar: (Egan Bernal está listo para su siguiente desafío)



"Estoy muy feliz de poder comprometer mi futuro con el equipo y quedarme aquí los próximos años. Me siento como en casa aquí, se siente como una gran familia", dijo Pogacar.



Y agregó: "Este equipo encaja muy bien en mí y tengo la suerte de decir que no solo he encontrado colegas, sino también amigos. Estoy emocionado por los próximos años y lo que traerán, ojalá más éxito para mí y para el equipo. Espero que estemos inspirando a muchos niños a andar en bicicleta ".



Deportes