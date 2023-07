El esloveno Tadej Pogacar recuperó la sonrisa en el Tour de Francia y tras haberse dejado más de un minuto en la primera jornada pirenaica, recuperó tiempo imponiéndose en la segunda.

(Lea: 'Tête de la Course': ¿qué significado tiene en Tour de Francia 2023?)

"No se puede hablar de venganza, pero siempre es bueno ganar. He sentido un gran alivio. Han intentado atacarme en el Tourmalet y me he dicho que si me descolgaba ya podía hacer las maletas. Pero he logrado mantenerme y al final he podido atacar. Creo que este Tour va a ser una lucha hasta el final", señaló el ciclista del UAE.

Facebook Twitter Linkedin

Tadej Pocagar. Foto: EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

El esloveno, que ahora es segundo de la general a 26 segundos de Vingegaard, afirmó que quería atacar a 4 kilómetros para la meta, pero que el equipo le dijo que esperara un poco más y que corriera con inteligencia.



(Además: Egan Bernal lo dio todo: dramático momento en el que 'se reventó' en el Tour de Francia)



"Creo que tenían razón, al final he llegado desfondado y si hubiera atacado antes podía haber explotado. Hoy era un día para sentir la carrera y tener buenas piernas", señaló el esloveno, que consiguió su décimo triunfo en el Tour.



El segundo de la pasada edición y ganador de las dos anteriores aseguró que los planes no le salieron al Jumbo de Vingegaard, de la misma forma que la víspera no le salieron a su equipo.



(Le contamos: 'Si estuviera en mi casa viendo eso me aburriría', 'Rigo' sobre una etapa del Tour)

💪 Such a tremendous effort from @TamauPogi! Enjoy his first reaction after what was an impressive ride:



💪 Quel effort de @TamauPogi ! Profitez de sa première réaction après sa chevauchée fantastique.#TDF2023 - @Continental_fr pic.twitter.com/ERrq8VqpsJ — Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2023

"En ciclismo puedes tener todos los planes del mundo pero puede pasar cualquier cosa. Ayer no nos salió a nosotros y hoy a ellos. Es difícil que salga porque hay muchas circunstancias de carrera, es difícil de predecir lo que va a pasar", comentó.

EFE

Más en Deportes