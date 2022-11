Tadej Pogacar es una estrella y en su visita a Colombia se ha dado cuenta de la gran afición que hay en el país por el ciclismo y le ha inquietado el amor que existe por la cultura del país.

El número uno del mundo, el mejor ciclista del planeta en la actualidad está en el país, pues es la máxima atracción del Giro de Rigo, una carrera recreativa que organiza Rigoberto Urán y que este año tiene su sede en el departamento del Meta.



Pogacar fue recibido como lo que es, el número uno del escalafón de la Unión Ciclista Internacional (UCI), el hombre que ha descrestado por sus victorias en los dos últimos años en el planeta.



Fue recibido en Bogotá por el propio Urán, quien en el aeropuerto de la capital lo espero y con él emprendió viaje a Villavicencio, ciudad sede de la competencia recreativa.



En el hotel de 'concentración' del evento, Pogacar y Urán se reunieron con más estrellas del deporte y de la farándula. El campeón en Francia del 2020 y 2021 se encontró con el cantante colombiano Carlos Vives y su esposa, Claudia Elena Vásquez, al igual que tuvo la oportunidad de encontrarse con la medallista olímpica del país, Mariana Pajón y su esposo.



Horas después, el Pueblito Llanero del Parque Las Malokas, en Villavicencio, se engalanó, pues se celebró la cena tradicional del Giro, en el que los invitados especiales departen con el público que pagó la entrada para compartir con ellos. Y fue una fiesta.

Alegrpia inmensa

La organización del evento, conjuntamente con la gobernación del departamento bajo el mando de Juan Guillermo Zuluaga, ideó una forma distinta para el acto. Los invitados especiales ingresaron a Las Malokas montados a caballo. Urán, su esposa, Michelle, y la idea era que Pogacar y su novia, Urska Zigart, hicieran lo mismo, pero el principio el tema se complicó.



El líder del equipo UAE Emirates se negó a subirse al caballo, pero luego lo convencieron. El que más lo animó fue el mismo Urán.



“¡Cómo es que se monta en un caballito de acero y baja a más de 100 kilómetros por hora y ahora le da miedo subirse en un equino casi quieto!”, le dijo Urán a Pogacar, quien al final subió al caballo y entró a la cena.



Pero la fiesta fue mucho más allá. Pogacar, Urán y demás invitados subieron a la tarima principal y al son del joropo interpretado por María Alejandra Castillo se le midió a seguirles el paso a los demás. También fue evidente el entusiasmo del gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, quien se deleitó como nunca.

“Esto es una locura. Estoy contento de estar acá, de conocer parte de Colombia". FACEBOOK

Vives cantó a dúo con Orlando Valderrama, más conocido como ‘El cholo’, un cantante nacido en Boyacá, pero que pasó su infancia en el departamento del Casanare, lo que le sirvió para convertirse en uno de los intérpretes más importantes de la música de esa región. El público vibró con la interpretación del tema Patria, una hermosa letra dedicada a Colombia.



“Con la verdad de un niño, la claridad del alba, con mi verso sencillo, quiero cantarle a mi patria. Porque le debo mucho, y no le he dado nada, porque curó mis penas y está herida por mis balas”, fue el coro que se escuchó.



En tarima, Urán fue la figura. Le tomó del pelo a Vives, diciendo que cuando a él lo invitaron al concierto del samario en Bogotá hace unas semanas la gente comenzó a corear su nombre, por lo que el subcampeón del Tour de Francia del 2017 se bajó de la tarima “para no tirarme el concierto”, contó.



Pogacar era el centro de las miradas y compartió esos momentos con ciclistas de la talla de Sergio Higuita y con el exciclista Víctor Hugo Peña.



En tarima, todos bailaron, incluso el esloveno, al son del joropo interpretado por María Alejandra Castillo, quien llevó el ritmo.



Luego, el momento de la comida. Los invitados se deleitaron con hayacas y mamona, el plato tradicional de la región llanera colombiana.



Fue preparado por Camila, propietaria del restaurante Bastimento de Villavicencio, en el que la comida típica es el plato principal.

Tadej Pogacar. Foto: Tomada del video



Camila tiene fama en la región y en el país, pues fue la encargada del menú cuando el Papa Francisco visitó a la ciudad en el 2017.



El sábado, hacia las 3:30 de la tarde, Pogacar, Urán, Pajón, e Higuita hicieron parte de un conversatorio sobre el ciclismo.



“Hay cinco corredores que se ganan todo y nosotros lo que hacemos es lo que podemos. Es que no nos dejan nada”, dijo Urán, cuando se le preguntó sobre las opciones de victoria en las carreras.



“Esto es una locura. Estoy contento de estar acá, de conocer parte de Colombia. Nos hemos sentido muy a gusto. La verdad, muchas gracias por el cariño”, dijo Pogacar, cuando entró al escenario y recibió la ovación de un público que le demostró su cariño en todo momento.



Tadej Pogacar es figura mundial. No hay uno como él. A pesar del despunto en la última parte de esta temporada del belga Remco Evenepoel, lo que ha ganado el esloveno no tiene comparación, pues lo ha hecho en un corto tiempo.

La estrella



Nació el 21 de septiembre de 1998 en Komenda, Eslovaquia. Pesa 66 kilos y mide 1,76 metros. Ya cuenta con 46 victorias en su carrera, 33 de ellas en el World Tour, de las cuales 21 son etapas y 12 títulos, una estadística impresionante que dice de sus condiciones.



Hablando de las tres grandes, Pogacar solo ha competido en cuatro ocasiones. Fue campeón del Tour de Francia en 2020 y el Tour de 2021 y este año fue despojado de esa condición por el danés Jonas Vingegaard, quien lo relegó a un justo segundo lugar, pues el ciclista del Jumbo Visma fue mucho más.



La primera vez en una competencia de tres semanas ocurrió en el 2019, cuando corrió la Vuelta a España, en la que terminó en la tercera casilla de la general, detrás de Roglic, el campeón, y de Alejandro Valverde, segundo.



Su primera victoria en el Tour fue un tanto sorpresiva. Se sabía de sus condiciones, pero el líder era su compatriota Primoz Roglic, la penúltima etapa era una contrarreloj que le beneficiaba, pero Pogacar lo tumbó, lo hizo arrodillarse, ganó y ajusto su primer título en la competencia más importante del mundo.



“No pensaba dar la vuelta a la situación. Roglic ha rodado bien en toda la carrera, hoy ha tenido un mal día, pero nadie lo podía saber. Solo cuando ha llegado y me ha saludado me he dado cuenta de que había ganado la carrera”, dijo el joven corredor del UAE Emirates en esa ocasión.



Y agregó: “No me doy cuenta todavía, no lo voy a asumir pronto, me va a hacer falta tiempo. Estaba contento con la segunda plaza en la general y ahora me veo con la camiseta amarilla, todavía no sé cómo ha sucedido”.



Desde el 2017 es ciclista profesional y llegó en el 2018 al UAE Emirates, grupo al que le ha dado todo y el que se ha encargado de llevarlo a lo más alto del escalafón.



“Mi cabeza va a explotar, no puedo decir nada”, aseguró un Pogacar convencido de lo que podía hacer al final de su primer gran título del Tour.



Joxean Fernández, el hombre que lo llevó a la 'gran carpa' no cabe de la dicha, pues sabe de las condiciones de su pupilo, el hombre que puede marcas una gran historia para el ciclismo del mundo y de su país.



“Es un excelente corredor y buena persona. Seguro que seguirá ganando más de lo que nos podemos imaginar. Sus progresos son enormes”, contó el español.

Bien acompañado



Pogacar, como se dijo, está en Colombia con su novia, Urska Zigart, una ciclista eslovena del equipo BikeEchange, quien trata de acompañarlo a todas partes.



Zigart se ha visto activa en el Giro de Rigo. También bailó en la tarima y le ha 'sacado jugo' a su visita a Colombia.



No es de las líderes del conjunto, pero sí se destaca por ser una gran compañera, que les ayuda a las demás a ser unas ganadoras.



“Que ella participe en el Tour de Francia femenino también es importante para mí y sé lo importante que es para ella. Urska me sigue en las carreras y no hay problema cuando viene y me apoya. Estoy muy feliz de estar aquí apoyándola en su primer Tour de Francia”, dijo Pogacar en julio pasado.



Žigart es dos años mayor que Pogacar y a la par con el ciclismo estudia derecho, pero la prioridad por ahora es si novio y el ciclista esloveno. Tiene más de 40.000 seguidores en Instagram.



Pogacar y Zigart llegaron a Colombia el jueves en la noche y ella también tomará parte en la competencia.



“Nos hemos sentido de la mejor manera y destaco el cariño del público colombiano. Tienen un lindo país”, comentó Zigart.



Hoy, Pogacar tendrá la oportunidad de pedalear en el Meta, al lado de los participantes del Giro de Giro, quienes tendrán dos recorridos para demostrar sus condiciones de ciclistas. ¿Lo vencerán?



El esloveno entra al listado de ciclistas de talla mundial que han competido en Colombia, como en alguna ocasión lo hicieron Fausto Coppi, Felice Gimondi, Miguel Indurain, Marco Pantani, Chris Froome, entre otros.

