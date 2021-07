Pogacar no le tiene miedo a nada, pero sí respeto

Tadej Pogacar se impuso en la jornada 18 del Tour de Francia, disputada este jueves entre Pau y Luz Ardiden, corta, de 129 km, en la que Tadej Pogacar se reafirmó en el liderato y Rigoberto Urán cedió más terreno.

Pogacar está tranquilo con la camiseta amarilla, pero no se siente campeón, más bien espera a definir la carrera.



La etapa 18. Ha sido bien difícil. Las subidas han sido muy duras y he tenido que ir bien, rápido, acelerar el paso para lograr estas victorias.



El momento. Estuve sentado alrededor de mis compañeros y pendiente de lo que iba pasando. La verdad es que no fue un día tranquilo.



La contrarreloj. Debo estar preocupado, pero en la contrarreloj estaré bien. Veremos a ver qué pasa. Siempre estaré listo a hacer lo mejor, pero uno puede tener un mal día, estaré listo.



Pogacar vs. Vingegaard. Espero no vivir lo mismo del año pasado con el tema de Primoz Roglic, pero uno puede perder seis minutos en una contrarreloj y espero que no suceda esta vez. Respeto mucho a mis rivales.



