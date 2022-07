El esloveno Tadej Pogacar, que este miércoles perdió el maillot amarillo del Tour de Francia, reconoció haber sufrido una pájara en el ascenso al Granon, que le hizo entrar con 3 minutos de retraso con el danés Jonas Vingegaard, pero prometió batalla en lo que resta de carrera.

"Me encontraba bien en el Galibier, me han atacado una y otra vez, muchas veces, han intentado acosarme. Primoz (Roglic), (Jonas) Vingegaard y todo el equipo Jumbo ha estado muy fuerte, más fuerte", dijo Pogacar.



Y agregó: "En el Granon, de repente, me he sentido mal. Cuando Jonas ha atacado he tratado de seguir pero me he dado cuenta de que no era mi día", dijo el ciclista del UAE, que ahora es tercero de la general a 2.22 de Vingegaard.



"No sé por qué pero he tenido una pájara, me han acosado mucho, puede que haya sido por falta de azúcar", agregó.



"Pero voy a seguir peleando. Esta vez me han atacado mucho, ahora voy a ser yo quien va a dar los golpes", señaló el ganador de las dos últimas ediciones.



Pogacar aseguró que "a partir de ahora va a ser un duelo interesante, quiero recuperar el tiempo perdido".



"He perdido tres minutos, pero lo mismo puedo ganarlos yo en otra etapa. Voy a intentar recuperar el tiempo perdido, desde mañana me pongo a atacar", comentó el corredor, que señaló que "nada se puede dar por terminado" y prometió "pelea cada día".



EFE