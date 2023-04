El ciclista del Team Medellín Miguel Ángel ‘Supermán’ López se vio obligado a retirarse en la segunda etapa del Tour de Gila, Estados Unidos, luego de un terrible accidente y cuando era líder de la general.

López se había impuesto en la primera jornada el miércoles anterior, portada la camiseta roja de líder, pero en un descuido se fue al suelo y optó por bajarse de la bicicleta.

'No vi el hueco'



El corredor boyacense fue llevado a un hospital en el que se le hicieron los primeros análisis, pero no se habían descartado fracturas.



‘Supermán’ López presentó laceraciones en los brazos, piernas, espalda y ambas piernas, luego de caerse.



“Había un hueco, pero no lo vi. Estaba tomando agua y había sombras de árboles y por eso no me di cuenta del hueco que estaba delante de mí”, contó el corredor.

Miguel Angel López. Foto: Team Medellín



Team Medellín emitió un mensaje en redes sociales entrada la noche del jueves en el que advirtió que el pedalista no tenía ninguna fractura.

“Informamos que después de los chequeos médicos, tras la caída de hoy, @SupermanlopezN no presenta ninguna fractura 🙏🏻. Los próximos días serán de recuperación para nuestro corredor”, dice el mensaje.

#ATENCIÓN 🚨



Informamos que después de los chequeos médicos, tras la caída de hoy, @SupermanlopezN no presenta ninguna fractura 🙏🏻



Los próximos días serán de recuperación para nuestro corredor 💪🏻#VivaMedellín 💙 — Team Medellín EPM (@team_medellin) April 28, 2023





