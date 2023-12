‘Supermán’ López explotó: le hacen control al dopaje ¡hasta de vacaciones en Disney!

Miguel Ángel ‘Supermán’ López sigue en el limbo, luego de la decisión de la Unión Ciclística Internacional (UCI) de suspenderlo provisionalmente por un posible dopaje.

López, quien corrió este año con el Team Medellín, es investigado por posible "uso y posesión de una sustancia prohibida en las semanas previas al Giro 2022". Está suspendido desde el pasado 25 de julio.

El ciclista colombiano es investigado en medio de la ‘Operación Ilex’, en la que también se menciona al médico Marcos Maynar. Este salió a defender a López con vehemencia.



“Como se dice en Colombia, me hubiera mandado al carajo si lo hubiera hecho. La primera condición que él puso siempre, de entrada, fue que nada de sustancias dopantes. ¿Cómo le voy a mandar yo a este señor algo y encima mandárselo con los registros que se hacen en el Giro, en el Tour? Sobre todo en Italia. Es absurdo”, declaró Maynar en una entrevista con El Contraanálisis dirigido por el periodista Javier Ramírez.



El año ha sido muy difícil para ‘Supermán’, quien además fue víctima de un robo en Pesca (Boyacá), su tierra natal. El pasado 22 de septiembre fue retenido durante tres horas por tres sujetos que le hurtaron una camioneta Ford, un celular y 800 mil pesos en efectivo.

La reacción de López tras un control sorpresa en Estados Unidos



Mientras se aclara su situación y espera poder volver a competir, López se fue a vacaciones a Estados Unidos, más concretamente a Disney. Y hasta allá llegaron a hacerle un nuevo control, sin previo aviso.



‘Supermán’ explotó en sus redes sociales y habló de lo sucedido en su periodo de descanso.



“Estoy sorprendido por una cosa que me acaba de pasar esta mañana, no había querido decir esto en la luz pública, pero es el momento porque ha pasado mucho tiempo. Todo mundo conoce la situación por la que estoy pasando, la suspensión provisional que me tiene la UCI que lleva casi 5 meses, y que al día de hoy no sé absolutamente nada de mi futuro”, dijo López en un video subido en su cuenta de Instagram.



“He colaborado, he hecho las cosas que ellos me han pedido. He colaborado con información, con los controles, porque he pasado muchos”, insistió.



El pedalista colombiano pidió que, así como le hacen este tipo de controles con frecuencia, se agilice la investigación para saber si puede volver a competir.



“Si se toman la molestia de venir hasta acá, que se tomen esa misma molestia para que me solucionen el tema y me agilicen, investiguen y me den luz verde para hacer lo que me gusta porque no escondo nada y estoy limpio, no tengo nada que ver”, concluyó.



