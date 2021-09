Miguel Ángel López: reacciones a su polémico abandono de la Vuelta a España

El colombiano Miguel Ángel López (Movistar) ha abandonado la 76 Vuelta a España en el transcurso de la vigésima etapa, a falta de unos veinte kilómetros para el final, tras no haber podido entrar en la escapada que le dejaba fuera de la lucha por el podio.





Después de unos treinta kilómetros de persecución, el de Pesca terminó deteniéndose y sentándose en un lado de la carretera sin motivo aparente y de forma polémica. Ni la llegada de su director Patxi Vila, del que según han apuntado algunos medios presentes en el lugar incluso se habría apartado sin querer entablar conversación, ni su compañero de equipo Imanol Erviti fueron capaces de hacerle reaccionar y que volviese a subirse a la bicicleta.

Lo sucedido con López generó todo tipo de reacciones. Su compañero, el español Enric Mas, manifestó al llegar a meta: "No supe durante la carrera del retiro de López, me di cuenta que se quedó cuando atacó Yates y yo me fui con él. Hasta la llegada me doy cuenta del retiro".



Por su parte, otro compañero, José Joaquín Rojas, dijo: "Recibí la orden de llegar al grupo de López y ayudarle para tratar de alcanzar el grupo de Mas, no me di cuenta del abandono, pedalee hasta llegar a la meta y nos dijeron".





También se pronunció Egan Bernal, quien manifestó: "Yo iba adelante del grupo y no me di cuenta del retiro, no sé los motivos del abandono y no me di cuenta del momento cuando se quedo".





