‘Supermán’ López: nuevas revelaciones sobre su escandaloso caso

Miguel Ángel López sigue en el ojo del huracán, luego de su retiro de la Vuelta a España 2021, en la etapa 20, celebrada el sábado pasado.

Desde que ocurrieron los hechos, el tema no ha parado y este martes se conocieron nuevas revelaciones.



Eusebio Unzué, mánager del grupo, afirmó que el asunto se está analizando y en los próximos días se tomará una decisión, pero advirtió que la salida del pedalista de 27 años del grupo es posible.



Ante la pregunta de si el colombiano puede salir del equipo, el mánager dijo: “Es una de las opciones, está claro. El sábado, la serie de hechos que sucedieron, pues una decisión desacertada de su cuenta. En un par de días se tomará la decisión definitiva”.



“No estuvo con nosotros en la celebración. Se fue con su familia para que estuviera más tranquilo. Son lastres de la vida que hay que superarlos”, contó Unzué al programa Radioestadio de Onda Cero en España.



López abandonó la carrera, luego de verse frustrada la opción de podio, al no poder salirle al paso al grupo en el que iban los mejores de la general, el a la postre campeón, Primoz Roglic; el segundo, su compañero en Movistar, Enric Mas, Jack Haig, tercero, y Adam Yates, cuarto.

La situación de carrera no supo resolverla y eso le generó una frustración y le dio por tomar la decisión que no era posible. FACEBOOK

“Conversé con él. Los hechos sucedieron así. La solución del problema en el grupo por la pelea de los puestos lo desequilibró. La situación de carrera no supo resolverla y eso le generó una frustración y le dio por tomar la decisión que no era posible, abandonar, con una falta de respeto hacia los patrocinadores y a la carrera. Me preocupa, es un gran tipo, es un joven amable, pero hay que pensar que fue una frustración para él y tomó la decisión menos afortunada y nos ha llevado a esto”, señaló Unzué.



El mánager, que ha manejado a figuras del ciclismo mundial como Pedro Delgado y Miguel Induráin, habló del mal trato que ha percibido su equipo desde Colombia, de las duras críticas que ha recibido.



“Hay gente que no entiende muchas cosas y son respetables esas opiniones, pero la historia de este equipo desde los años 80 nos dice que son pocas las temporadas en las que no hemos contado con un ciclista colombiano. Es duro y desagradable. Han sucedido cosas cercanas. Lo de Nairo son ciclos que terminan. Así es el mundo del deporte. No sé por qué se manejan todas esas cosas", precisó.



"Sabemos lo que pasa con las redes sociales, pero sabemos que hay mucha gente que falta al respeto, pero nos estamos acostumbrando a eso. No vamos a estar todos los días explicando. Todos los equipos hacen cambios al final de temporada, eso se hace en todos los deportes”, declaró.



Miguel López. Foto: EFE

“Al final sí, hay que separar las cosas. Las metas en la Vuelta eran ganar una etapa y tratar de estar con algún corredor en el podio. Y acariciamos hasta el último día de acompañar a Primoz Roglic a la izquierda, pero los acontecimientos de López no pudimos”, concluyó.



Otro de los protagonistas que habló fue el ciclista Imanol Erviti, quien una vez se dio cuenta del problema con López paró y trató de convencerlo de que siguiera en carrera.



“Por la radio no escuché mucho, era una zona boscosa, con mala cobertura. Sabía que en un punto estaban los auxiliares con agua. Pasé y vi dos coches, uno de ellos con bicis encima. Pensé, algo pasa. Y un auxiliar me dijo: para, para, para Imanol, que Miguel Ángel está ahí”, expresó Erviti.



Y agregó: “Pregunté si se había caído o estaba malo. Paré y me lo encontré fastidiado, mal, en crisis, cruzado por lo que había pasado. Me bajé de la bici y le intenté convencer de que siguiera adelante”.



Erviti no pudo hacer que López cambiara de opinión, el colombiano decidió no seguir y Erviti se subió a la bicicleta y terminó la etapa.



“Pues con buenas palabras le intenté animar, que reaccionase porque estaba a tiempo de recuperarse y que podía hacerlo por compromiso con el equipo, por los compañeros que estábamos allí, porque ya se bajó del Tour y no le gustó y se iba a arrepentir... No sé, traté de ser lo más positivo posible, de animarle. Tal y como le vi, no era cuestión de forzarle y de ponerse a malas. Pero no hubo manera”, señaló el corredor al Diario de Navarra.



El primer perjudicado de todo lo que ha pasado es él. FACEBOOK

“Fue una situación muy desagradable. No tenía toda la información, estaba descolocado. Y creo que muy poca gente va a tener la información completa para juzgar todo bien. Es una situación muy violenta. Lo vives todo con incredulidad, a mí me sigue pareciendo todo irreal. Pasó lo que pasó. Hay que curar las heridas de lo de Miguel Ángel, no va a ser fácil. Va a requerir trabajo, tiempo y paciencia por parte de todos. Es una situación en la que la fiablidad salta por los aires, y el primer perjudicado de todo lo que ha pasado es él”, señaló.



EL TIEMPO indagó en España cómo va el tema y conoció que la reacción del entorno de López, su familia, lo ha perjudicado enormemente.



El corredor ya dio sus explicaciones, el equipo entendió las circunstancias y también ha dado a conocer su pensamiento, pero las opiniones de la familia no han caído nada bien en medio del problema.



De igual manera, se conoció que hay presiones para que el corredor no siga en la escuadra, a pesar de que en el grupo saben de la condición de López, de que es un ciclista que les puede brindar victorias, como el triunfo en la etapa reina de la Vuelta a España, el único, este año, en una de las tres grandes.



