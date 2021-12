Miguel Ángel López ya es corredor, otra vez, del Astana, pero las heridas que dejó su paso por el Movistar Team parecen no haber cerrado aún. El ciclista colombiano volvió a hablar del episodio que generó su retiro en la Vuelta a España y su posterior salida del equipo español.

En la penúltima etapa de la ronda ibérica, López se quedó del grupo de favoritos, cuando estaba peleando por entrar al podio de la competencia, y finalmente se retiró de la prueba, con evidentes gestos de disgusto.



Su compañero Enric Mas terminó en el segundo lugar de la carrera, a 4 minutos y 42 segundos del campeón, el esloveno Primoz Roglic.



Tras varios días de debate, López y Movistar cortaron su relación, pese a que poco antes habían renovado su vínculo.

López volvió a criticar la organización del Movistar

En charla con el programa ‘Chupando rueda’, de RCN, López dijo que faltó claridad en los objetivos del equipo.



"El ambiente en Movistar siempre fue muy tenso. Siempre que yo estaba adelante, Enric buscaba la forma de estar primero que yo”, explicó López. “Yo trabajé en el Dauphiné para la victoria de (Alejandro) Valverde, pero luego, en las grandes vueltas, los roles no fueron claros”, agregó.



Sobre lo sucedido en la Vuelta, López culpa directamente a Enric Mas: “En la etapa veinte, Enric me dice: ‘¿Por qué tiras, si ya me he ido?’. Enric es una persona egoísta, y se lo dije en su cara. No quiero compartir una sola carrera más con él, es una persona que no trabaja en equipo”, dijo.

'Supermán' dijo que Mas le pidió bajar el ritmo

‘Supermán’ insistió en que fue Mas quien le pidió bajar el ritmo y por eso perdió tiempo. “Dejo de tirar porque Mas lo pide. Cuando iba perdiendo 40 o 50 segundos, Eusebio Unzué me dice que es una putada pero que ya no me esfuerce más, que no los voy a alcanzar. Eso me enojó mucho y me llevó a bajarme de la bicicleta", señaló.



