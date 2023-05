Miguel Ángel López no se aguantó más y habló del problema que no lo dejó correr, este año, en el ciclismo de Europa, por lo que tuo que formar con el Team Medellín.

Su nombre figura en un juzgado de Cáceres, España, que investiga la Operación Ilex, una trama de distribución y uso de sustancias prohibidas, pero hasta ahora no hay solución a su problema.



A finales del 2022, 'Supermán' López fue comunicado por el equipo Astana de la terminación de su contrato, pues en el grupo considrearon que había nuevas cinrcunstancias que lo acercaban a la investigación.

Muy crítico

López se vio obligado a no seguir en Europa y a volver a Colombia. Con el Team Medellín se ha mostrado ganador, pero habló claramente de lo que le ha pasado.



"Por el momento, el caso está donde está. Mientras tanto, estoy aquí centrándome en las carreras. No tengo ningún problema con la UCI en cuanto a dopaje ni nada por el estilo”, dijo el corredor boyacense.



Y agregó: "Es un caso abierto, pero no estoy siendo investigado, visto como testigo o en problemas de ningún tipo. Entonces, tal vez los equipos tengan un poco de miedo de enfrentarse a un corredor que parece que hay muchos rumores circulando. Pero en lo que se refiere a un problema, no hay ninguno. Mi pasaporte biológico en este momento es perfecto. Tengo licencia UCI vigente que me permite correr en carreras como la Vuelta a San Juan como lo hice con el Team Medellín. Si no fuera así, no podría competir”.

Miguel Angel López Foto: Fedeciclismo



El ciclista del Team Medellín criticó al equipo Astana, de quien dijo que lo hizo esperar hasta última hora para rescindirle el contrato.



“Me hicieron esperar hasta el último momento para que no pudiera considerar ninguna otra posibilidad de unirme a otro equipo. Me dejaron ir como si nunca me hubieran conocido. Como si yo fuera una persona al azar. Fue un contrato al más alto nivel, pero estoy en paz”, contó.



Nairo Quintana es otra de las figuras del ciclismo colombiano que está contra la pared. Debido a los dos análisis en el Tour de Francia con tramadol fue expulsado de la carrera y por eso le cerraron las puertas en Europa.

Miguel Angel López Foto: Luis Barbosa



“No sé si es porque somos latinos o porque Colombia tiene mucho potencial en el ciclismo, porque llevábamos muchos años dominando y ellos vieron esto como una oportunidad para empujarnos hacia el fondo", precisó López.



Y sentenció: "¿Quizás porque los estábamos eclipsando? Pero es verdad, si no fuéramos colombianos no creo que estuviéramos enfrentando lo que nos está pasando en este momento. Los dos estaríamos ahora mismo compitiendo en el Giro, o preparándonos para el Tour, sin ningún problema”".



