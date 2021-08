Supermán López explicó por qué no hubo ataques en la Vuelta

Miguel Ángel López, el mejor colombiano en la clasificación general de la Vuelta a España, habló de lo sucedido en la etapa de este domingo, en la que no se presentaron ataques al líder Odd Christian Eiking ni tampoco a Primoz Roglic, el favorito para ganar la carrera.

Salvo Adam Yates, que descontó algunos segundos, todos los candidatos al título llegaron juntos a la meta.



"No es que nos ‘respetemos’. Lo que pasa es que el día ha sido muy duro, en el inicio no se iba la fuga y, con tanto desgaste, el día era para salvarlo, porque de cara al final no había un gran puerto que pudiese definir mucho", dijo 'Supermán'.



"Hemos cedido unos segunditos con Yates, pero creo que lo hemos hecho bastante bien. Teníamos a Carlos adelante y luego, una vez neutralizado, nos ha hecho un gran trabajo en la parte final, evitando que Enric y yo fuésemos solos en la parte final. Hemos salvado el día bien”, agregó.



Sobre lo que viene para la última semana de la carrera, López señaló: "De momento descansar, tomar el día de descanso con tranquilidad y ya veremos cómo afrontar los días siguientes".



