Confirmado: Supermán López se retiró, furioso, por orden de 'parar'

El tema de Miguel Ángel López en la etapa 20 de la Vuelta a España es para una película. A los 57 kilómetros de la meta no aguantó el paso de sus rivales y se quedó del grupo principal al lado de Egan Bernal.

López trató de perseguir, pero no pudo, y kilómetros más adelante se retiró de la carrera.



De una vez comenzaron las especulaciones. Los medios de comunicación trataron de ratificar el tema, pero nadie pudo hacerlo.



EL TIEMPO consultó con fuentes cercanas al ciclista boyacense, que confirmaron que decidió irse de la carrera enojado por haber recibido la orden de dejar de pedalear para no perjudicar a su compañero Enric mas.



“Le dieron la orden de no perseguir. No querían que le siguiera dando y eso a él no le gustó”, comentó la fuente.



Y agregó: “Ya habló con la esposa y eso le dijo él. Los técnicos lo regañaron porque le venía dando tratando de llegar al grupo de adelante”.



López, una vez no pudo seguir el paso de Yates y los demás: Primoz Roglic, Mas y Jack Haig, cogió el paso y trató de cerrar el hueco, pero la diferencia fue aumentando cada vez más.



Más adelante, los medios españoles comenzaron a confirmar su retiro, que estaba hablando con los directores deportivos, quienes le insistían que siguiera, pero el pedalista tomó la decisión de abandonar.



“Se bajó de mal genio, porque no estaba de acuerdo con la decisión de los técnicos”, se dijo.



