Miguel Ángel ‘Supermán’ López ya no corre en las grandes ligas del ciclismo. No hace parte del World Tour, la máxima categoría, no se codea con los mejores pedalistas del planeta, no comparte con ellos el lote en las carreras más importantes, pero está cerca, les pisa los talones.

López hace parte del Team Medellín, de la categoría Continental, la tercera en el escalafón del ciclismo, y se ha destacado en lo que ha corrido.



Se vio obligado a ‘agarrarse de esa rama’, aprovechó el salvavidas que esa escuadra le tiró cuando se ahogaba y, como es normal, ha respondido con victorias, las mismas que lo tienen en el cuarto puesto de los ciclistas más ganadores en lo que va de la temporada.



Allí se codea con Tadej Pogacar, que lleva 12 y lidera la estadística; Jonas Vingegaard (9); Primoz Roglic (7) y el colombiano que llega a cinco.

El antecedente



El boyacense tuvo que bajar de categoría, pues su equipo Astana le rescindió el contrato en diciembre del 2022.



Lo hizo porque su nombre figura en un juzgado de Cáceres (España), que investiga una trama de dopaje llamada Operación Ilex.

Miguel Angel López. Foto: Luis Barbosa

Al quedar sin opción en el Astana, pues debido a ese inconveniente no se le abrieron otras puertas en ninguna escuadra del World Tour y tampoco en las del ProTeam, por lo que aceptó la oferta del Team Medellín para correr localmente y seguir, al menos, activo, sin perder la forma y listo para que cuando se resuelva su problema, si es que es a favor, poder aspirar a volver al ciclismo de Europa.

Miguel Angel López Foto: Luis Barbosa



Miguel López tiene cinco triunfos en carreras de la Unión Ciclista Internacional (UCI). Ganó una etapa y el título en la Vuelta a San Juan en Argentina, se impuso en la contrarreloj de los Nacionales de Ciclismo, ganó dos jornadas de la Vuelta Bantrab, resultados que le sirven para estar al lado de los pedalistas más importantes del mundo.

No vale todo





También tiene el título de la Clásica de Villeta, obtuvo victorias de etapa y ganó la general de la Vuelta al Tolima, competencias que están fuera del listado de la UCI.



Es claro que el nivel en los que ha conseguido estos triunfos no se compara con las carreras en las que han estado Pogacar, Vingegaard y Roglic, es como si un futbolista colombiano es uno de los más goleadores del mundo jugando en torneos de menos categoría como el venezolano o el boliviano, guardando las proporciones.



En los 10 primeros puestos de los más ganadores del 2023 figuran también el embalador Tim Merlier, que ha conseguido cinco triunfos, pero López le gana su puesto porque ha obtenido tres segundos puestos. Empata con Tim Lermier y Yacine Hamza, pero los supera porque ha tenido tres segundos puestos.

Miguel Angel López Foto: Luis Barbosa

El ciclista de Pesca, Boyacá, supera hombres de la talla del velocista Jasper Philipsen, quien ha tenido cuatro triunfos; Tao Geoghegan Hart, que se impuso en la general del Tour de los Alpes y ajustó cuatro; y Remco Evenepoel, otra gran estrella, que tiene tres triunfos este año.



De lejos, López es el mejor colombiano ubicado en ese escalafón, en un año en el que los triunfos no han sido tan numerosos.



Le sigue Juan Sebastián Molano, que ajusta dos triunfos, una etapa en el UAE Tour y el título en el Gran Premio de Denain.

