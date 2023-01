El bombazo estalló: Miguel Ángel López podría finiquitar su continuidad en el ciclismo firmando con un equipo colombiano, luego de que el Astana rescindiera su contrato a finales del 2022.

López salió de la escuadra “descubrieron nuevos elementos que muestran la probable conexión de él con el Dr. Marcos Maynar”, según la comunicación oficial.



En noviembre pasado, el exciclista y exdirector deportivo Vicente Belda Vicedo, su hijo hijo Vicente Belda García, masajista del Astana, y el colombiano fueron algunos de los investigados en la trama dedicada a la distribución de medicamentos prohibidos de deportistas y que ha desarticulado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.



En España se maneja la versión de que el boyacense pudo haber recibido una dosis de menotropina, “un análogo de la hormona del crecimiento que favorece el incremento de masa muscular y la eliminación de líquidos antes del comienzo del pasado Giro de Italia en Hungría y que habría motivado su retirada en la cuarta etapa”, dijo el diario ABC en esa ocasión.



Tiene aval



Este serio inconveniente le abre las puertas para regresar al ciclismo local. López tiene muy pocas opciones, por no decir que nulas, de ser contratado por un equipo en Europa, por lo que se abre la opción de que sea contratado por un grupo colombiano o por otro de un país que tenga una ‘liga’ pequeña, sin tantos compromisos.



En el país, actualmente, figuran escuadras como Team Medellín, Sistecrédito, Indeportes Boyacá y Colombia, pacto por el deporte. Lo que se sabe es que tendrá la ocasión de integrar un grupo que compita localmente y tenga opciones de ir al exterior.



EL TIEMPO conoció que esta última escuadra solo irá a algunas carreras fuera del país en la categoría Sub-23, por lo que López no tendría cabida.



Existe la oportunidad de estar en la escuadra GW-Shimano Sidermerc, que tiene participación en pruebas de Europa, pero la nómina está cerrada y no les convendría por el problema que pesa sobre él, pues sería echarse un inconveniente al hombro.



Lo claro es que ni en la categoría del World Tour, ni en la ProTeam tendría opciones, no solo porque las nóminas de los equipos ya están prácticamente cerradas, sino que el antecedente de ‘Supermán’ López es serio.

Mientras pasa todo



El corredor podría ser suspendido por cuatro años si se comprueba que utilizó sustancias prohibidas y también podría terminársele su carrera deportiva si se confirma que distribuyó los medicamentos.



No se ha cerrado la investigación que es llevada por el juzgado cuarto de Cáceres, España, por lo que su vinculación o no al caso no se ha ratificado.



A su favor está de que no ha dado positivo, tampoco ha sido sancionado por lo que tiene carta abierta para ligarse a un equipo de ciclismo.

Miguel Angel López. Foto: EFE



Para él, que quiere seguir en competencia y ser un ciclista activo, la oportunidad de regresar a su país es lo mejor, lo menos malo, lo más indicado, lo que le toca hacer, así su nombre siga manchado y tenga el ‘Inri’ de una investigación de tantos kilates.



Se asegura que tiene todo arreglado con el Team Medellín, en el que compartiría al lado de Oscar Sevilla y de Fabio Duarte, los líderes del grupo manejado por José Julián Velásquez.



Lo cierto es que López sería una buena ficha para Velásquez y su combo, pues tendrían la oportunidad de seguir dominando el concierto local. Es un corredor ganador, que viene de luchar en las ‘grandes ligas’ y competir en su país sería su ideal, al menos mientras pasa la tormenta y su futuro se clarifica.



Otro tema es la ética que maneje el equipo al que vaya. Sí, es un corredor ganador, que garantizará victorias, ¿a qué precio? Es un ciclista que está en el ojo del huracán del mundo por un tremendo problema, pero que no tiene ningún inconveniente para seguir pedaleando.



Lisandro Rengifio

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel

