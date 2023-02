Rigoberto Urán armó debate en el ciclismo colombiano luego de sus fuertes y recientes declaraciones sobre el futuro del pedalismo del país a nivel internacional.

Durante el Campeonato Nacional de Ruta de Bcaramanga Urán fue sincero, y en su estilo claro y directo reflexionó sobre la crisis del ciclismo nacional.



"¿Cuál es la realidad? Que no tenemos ningún ciclista bueno en Colombia, no hay nada. Lo último se llama Sergio Higuita, Daniel Martínez, Santiago Buitrago”, le dijo Rigo a Paisadeportes.

La respuesta de Supermán

Facebook Twitter Linkedin

Miguel Ángel López, en el Giro de Italia 2022. Foto: Luca Bettini. AFP

Frente a esta posición, se pronunció el ciclista Miguel Ángel 'Supermán' López, quien tuvo un discurso más optimista.



"Yo digo que sí hay ciclistas. Hay 200 corredores sub 23. No sé si vayamos a ver algún otro en el top 10 o ganando un Tour de Francia o en un top 3 o top 5 de una grande, no sé, pero no hay que perder la fe", dijo Supermán e diálogo con Caracol Radio.



"Para eso hay ciclismo en Colombia y carreras y hay que apoyar las escuelas de formación y trabajar para que salgan nuevos campeones”, agregó el pedalista.





DEPORTES

Más noticias de deportes