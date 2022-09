La Vuelta a España tendrá este sábado la última oportunidad para que el colombiano Miguel Angel López logre su objetivo de terminar en la tercera casilla de la general, cuando se lleve a cabo la etapa 19 entre Moralzarzal y el Puerto de Navacerrada, de 181 km.

La jornada está plagada de montaña, serán cinco los pasos complicados, dos de segunda y tres de primera, el último a 6 kilómetros de la meta.



Desde el km 83 la etapa no tendrá terreno llano, se encontrarán constantes suba y baje en los que no se puede perder la rueda.

Hay pocas fuerzas

El boyacense está a solo 42 segundos del podio, del tercer lugar del español Juan Ayuso, pero tendrá que dar la pelea.



López no se ha visto bien en las últimas fracciones montañosas. El UAE Emirates ha puesto a trabajar a su homólogo, el Astana, lanzando en fuga a Joao Almeida, quien es sexto en la general.



El ciclista boyacense no se le ha visto con buenas piernas en los últimos días, no ha logrado estar con los mejores en los tramos definitivos, por eso es una gran incógnita lo que pueda hacer este sábado.



Seguro que lo intentará, es un corredor aguerrido, que le gusta atacar, pero también hay que ver si tiene la fuerzas suficientes para no cometer un error y hacer peligrar el cuarto puesto e un intento por ir por la tercera casilla.



La remontada del colombiano ha sido excelente, luego de no haber tenido un comienzo de Vuelta bueno, pues perdió minutos claves, tiempo que lo paga hoy.

Miguel López. Foto: EFE

Llegó a la carrera con falta de ritmo competitivo y lo ha pagado. A pesar de todo, ha demostrado que tenía con qué pelear y llega a esta penúltima etapa con la ilusión de ir por su segundo podio, luego de haber terminado tercero en la Vuelta del 2018.



De los cinco, el penúltimo puerto es el más complicado. Tiene 9,4 de extensión, rampas promedio del 6,9 por ciento y máximas del 12 por ciento de inclinación, buen punto para forzar el paso.



La subida última es de 10,2 km, al 6,9 por ciento de inclinación promedio y rampas máximas del 10 por ciento.

Solo 42 segundos



López no debería de lanzar un ataque desde muy lejos. Su meta es descontarle 42 segundos a Ayuso, no ir por el segundo puesto de Enric Mas, ni mucho menos por el primero de Remco Evenepoel. Hay que ser realistas. Tampoco hay mucho.



Habrá batalla, pero las pocas fuerzas que quedan llaman a ser conservadores, pues en un intento, en un sobre esfuerzo se pueden perder los ahorros de las dos semanas anteriores.



A esta altura de la carrera la reserva del tanque es clave, pero en esa lucha de poderes Mas y Evenepoel son los más fuertes, el resto, muy parejos. Será una etapa por eliminación.



Colombia tiene esperanzas de lograr un podio más en la historia de la Vuelta en las piernas de ‘Supermán’ López que va a luchar por la subida.



