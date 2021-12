'Supermán' López no se olvida del Movistar, a pesar de que diga lo contrario. El pedalista colombiano, hoy corredor del Astana, volvió a referirse a su exequipo y el tormentoso paso que tuvo en él.



Lo invitamos a leer: En España le ponen punto final a la carrera del Kun Agüero

Habló en Win Sports de la decisión de no ir a los Olímpicos y de lo ocurrido en la Vuelta a España.

Facebook Twitter Linkedin

Miguel Ángel López Foto: @AstanaPremTech

Capítulo cerrado. "Una pasada de página porque después del Tour y de todo lo que pasaba frecuentemente, no me miraba continuando con Movistar otros dos años más. Soy el malo del paseo y el que me llevo las críticas, pero a veces hay que pensar desde lo personal, cómo te sientes y cómo te verías a futuro".



Los Olímpicos. "Estaba seleccionado para ir a mi segunda olimpiada, eso es algo grande y que hace ilusión, pero me llevé la sorpresa de que el equipo no me dio permiso, pero era la opinión del equipo y tenía que respetar eso, entonces me centré en La Vuelta, pero empezó a haber tensión con el otro líder y ahí ya no fluyen las cosas normalmente".



Le puede interesar: Titanes y Cimarrones, ¡la batalla final del básquet!



Tour de Francia 2021. "Perdí mis chances de disputarlo, entonces me puse a disposición del equipo, fuimos haciendo lo mejor que pudimos en las etapas de montañas y no miraba el momento de llegar a París, pero me retiraron del Tour porque son órdenes del equipo, no es que me haya retirado".



DEPORTES