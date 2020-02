¿Qué pasará con las carreras ciclísticas en Italia, por coronavirus?

Italia es uno de los países de Europa que están en alterna máxima por el contagio del coronavirus, un virus que llegó a la zona norte y que ha obligado a suspender jornadas de la serie A del fútbol, el baloncesto, voleibol y hockey.

Hasta el momento el ciclismo no se ha visto afectado, pero debido a que se han confirmado varías muertes y la cifra de infectados ha subido, la RCS, organizadora de varias pruebas, entre ellas el Giro de Italia, está pendiente de lo que digan las autoridades para tomar decisiones.



Mario Vegni es el director del Giro, está en el UAE Tour y advirtió que si hay alguna alarma no le temblará la mano para llegar a la cancelación de las competencias.



“Es cierto que la preocupación es grande, complicada, pero mientras el Gobierno de nuestro país no nos aconseje lo contrario, nosotros seguimos adelante, toda la organización la mantenemos activa", dijo.

El dirigente advirtió que si las autoridades sanitarias ordenaran tomar medidas con la clásica Milan-San Remo a realizarse el próximo 21 de marzo, lo hará.



“Esta carrera, si es el caso, se cancelaría, porque no se puede hacer en otro lado. Milan es Milan”, agregó.



Sobre el Giro, Vegni advirtió que los planes no se han alterado y seguirán mientras el gobierno no diga lo contrario.



“De momento seguimos con las carreras y a la espera de lo que pase. Seguro que el coronavirus es un problema serio y preocupante”, concluyó.



