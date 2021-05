Entrevista: Simon Yates, el gran rival de Egan, habló con EL TIEMPO

Simon Yates (BikeEchange) es uno de los grandes candidatos a ganar el Giro de Italia, que arranca este sábado en Turín, con una contrarreloj individual de 8,6 kilómetros.

Nació el 7 de agosto de 1992 y a sus 28 años llega más maduro, sin problemas físicos y con el ánimo arriba al Giro, tras su triunfo en el pasado Tour de Los Alpes.



Ya se ha vestido de líder de la carrera, pero sus remates no han sido los mejores y ha perdido la opción de ganarla.



Esta vez llega en inmejorables condiciones, tiene un equipo fuerte a su lado, el recorrido le conviene t aunque tiene rivales fuertes al frente, tiene todo para derrotarlos.



Yates contestó algunas preguntas del cuestionario que le envió EL TIEMPO antes del arranque del Giro y este medio fue uno de los unidos dos en la rueda de prensa previa al Giro, en el que también alcanzó a referirse a los interrogantes solicitados.



¿Cuál es tu condición para el Giro de Italia?

Estoy muy satisfecho con la victoria en el Tour de los Alpes, también porque está confirmado que yo tengo una buena condición en vista del Giro de Italia. Después me fui para Andorra, estuve durante unos días y ahora estoy en Turin en la mejor forma posible.



¿Se ha convertido el Giro d’Italia en una meta para usted después de lo ocurrido en el 2018?

Ganar el Giro es mi meta primordial de esta temporada, y en cuanto a lo del 2018, reseteo todo y claro mi meta es dar lo mejor de mí en estas tres semanas de carrera.



En los últimos años, el movimiento colombiano ha crecido mucho no solo los escaladores, ¿qué piensa a cerca de la nueva generación colombiana?

El crecimiento de la nueva generación de atletas colombianos en un fenómeno importante, pero en la historia del ciclismo colombiano siempre ha ocupado un puesto notable. En mi experiencia, recuerdo el tour de l’Avenir en 2011, donde, por ejemplo, mi compañero Esteban chaves tomó la clasificación general.



¿Y Egan?

Muchos de ahora son buenos escaladores – uno de ellos es Egan Bernal- que representa una gran parte del movimiento colombiano, pero no es el único porque durante algunos años también se han notado muchos ciclistas rápidos, como por ejemplo Fernando Gaviria, capaz de ganar en los niveles más altos.

Egan Bernal en la presentación del Giro Foto: EFE



¿Bernal tiene ventaja por entrenar en altura, pues el Giro tiene subidas por encima de los 2.000 metros?

El entrenar en altura es importante para él. Nació en la altura, entrena y esa es una condición que le favorece. Personalmente no estoy de acuerdo en que sea una desventaja. Yo vivo a 2.000 metros de altitud, así que para mí no es un problema. Claro que para un nativo como Bernal puede ser una ventaja, pero para mí no es realmente un problema.



¿Es la crono una piedra en el zapato para usted?

Sé que tendré que ganar tiempo antes de la contrarreloj final. Siempre se dice que hay que ir día a día, pero es así. No podemos predecir lo que sucederá en la primera semana, ni en la segunda, ni en la tercera, pero intentaremos dar lo mejor de nosotros cada día, y si vemos una oportunidad intentaremos aprovecharla.



Cuáles serán las etapas clave?

La carrera se gana en la última semana. Hay que tener cuidado, calma e interpretar las etapas. La carrera dura tres semanas y no una. Estoy envejeciendo, y he tenido tiempo de aprender a manejarme mejor, el equipo también ha crecido y espero que podamos aprovechar nuestra experiencia para intentar ganar este Giro.

Simon Yates, campeón de la Tirreno-Adriático. Foto: EFE

¿Usted piensa que esta generación de Pogacar, Bernal, etc, pueden revalidar esos éxitos seguidos como Froome, Induráin, Contador?

Es una pregunta interesante, y la respuesta no es simple. Por un lado, están los mejores corredores de las décadas recientes y por el otro lado, personas jóvenes que son más que una promesa y han sido capaces de ganar grandes carreras. Si continúan así, su nombre también acabará en la historia del ciclismo.



¿Esteban chaves ha vuelto a recuperar la novela, qué pueden esperar los colombianos de él?

Yo pienso que ellos pueden sentirse cómodos y felices por un corredor que ya ganó en la vuelta Catalunya y protagonizó en todas las carreras en las que ha participado. Estoy muy feliz de haberlo visto ganar y saber que Esteban está en una buena condición.

Dal 1931 è il faro del #Giro d'Italia.



