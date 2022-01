Edwin Ávila formaba parte del Team Illuminate, una escuadra de ciclismo que se la rebuscaba para contar con buenos corredores y promocionarlos. Uno de sus compañeros se le acercó en diciembre del 2016, le habló al oído y le dijo que le contara cómo era Colombia.

Y, claro, el bogotano, dos veces campeón mundial de pista, comenzó su relato: le contó de la variedad de climas, de fauna, de flora, de la condición de la altura ideal para la preparación de los ciclistas, de la alimentación de las diferentes zonas y le hizo una radiografía de las rutas por las que normalmente entrenaba en Cundinamarca.



Listo, la charla quedó ahí. Por esa época, Ávila vivía en Sopó, a 40 minutos de Bogotá, pero lo que no esperaba era la propuesta que le iba a hacer su compañero, el suizo Simon Pellaud, quien días después le dijo que si lo recibía en su casa, que quería venir a Colombia y conocer.



Edwin no le vio problema, porque siempre fue un ciclista que mostró interés por ayudar a los demás, gracias a su calidad humana y a la alegría que derrochaba en las concentraciones, entrenamientos y carreras.



A Pellaud no le importó la época. Ese diciembre pasó la Navidad con su familia en su país y el 30 de ese mes cogió un avión y aterrizó en Bogotá. Ávila lo llevó a su casa y ese día comenzó una aventura para el corredor de 29 años, quien no estaba buscando su futuro, sino que quería experimentar nuevas sensaciones.

Simon Pellaud. Foto: Archivo particular

Los pocos días que Pellaud quería alejarse del fuerte invierno europeo se convirtieron en semanas. Un mes y medio después tuvo que volver a Suiza, pero lo hizo obligado.



En una de las salidas se cayó, se rompió el codo y abordó un avión de regreso a su país, arribó y de inmediato se internó en la clínica, se operó, se fue para la casa, pero comenzó a extrañar Colombia, país del que se enamoró perdidamente, y juró volver.



“Siempre tuve ganas de regresar. Durante la recuperación lo pensé y tomé la decisión. La segunda vez en Colombia no fue en Sopó, me fui a vivir a Cali, fui testigo del avistamiento de las ballenas en el Pacífico y eso me llenó, me confirmó que la idea de venirme a vivir no era loca”, le contó Pellaud a EL TIEMPO.



Ese 2017 corrió la Vuelta a Colombia. Quedó a dos horas, 4 minutos y 45 segundos del campeón, Aristóbulo Cala, pero ya había hecho su inversión, conocer más a fondo una nación que le ha dado todo. Esa edición salió del departamento de Antioquia, la primera etapa fue una contrarreloj por equipos entre Rionegro y La Ceja, y Pellaud quedó fascinado con las costumbres.

Casa campestre

El ciclista suizo conoció a Mauricio Ardila, un exciclista colombiano que libró batallas en Europa. Corrió ocho veces el Giro de Italia, seis ocasiones la Vuelta a España y vive en Antioquia. Allí tiene una especie de centro de alto rendimiento, ideal para la práctica del ciclismo, del deporte.



“Ardila es como un padre para mí en Colombia. Me enamoré más del país, de esa región, de los paisas y me quedé a vivir en Santa Elena, donde tengo mi casa en la actualidad”, precisó Pellaud, quien nació el 8 de noviembre de 1992 en Martigny (Suiza).



Simon se hizo ciclista por herencia. Su abuelo montó bicicleta, compitió en varias carreras como aficionado, pero nunca llegó a ser profesional. Didier, su papá, también lo hizo, convirtió la bicicleta en su medio de transporte y se deleitaba en las competencias de la región.

Simon Pellaud. Foto: Archivo particular



A su hijo le dio por esas, pero arrancó en la máquina pesada, la del ciclomontañismo, en medio del barro, el polvo, las carreteras destapadas, los peligrosos descensos y los duros ascensos.



Encontró un grupo en su ciudad natal y comenzó a salir con más gente. Su familia lo animó. Corina, su mamá, y Licile, su hermana, quien ya tiene un hijo, lo apoyaron, y sentía que era como un compromiso familiar por el tema de los antecedentes.

Eso sí, nunca dejó de lado el estudio. Contó que era un buen estudiante, no se destacó, pero aprobó todos los años, nunca perdió alguno, no se atrasó, y que le gustaba estar en la calle jugando con los amigos, montando bicicleta. Una vez se graduó estudió comercio, una carrera a la que, dijo, se puede dedicar una vez cuelgue la bicicleta.



Fuera de las aulas ha aprendido, no solo se ha vuelto experto en comida y vegetación, sino que gracias al ciclismo habla cinco idiomas: español, inglés, francés, italiano y alemán. Cuenta que le tocó muy duro para llegar al sitio en que está, con la opción, nuevamente, de ser un corredor del World Tour, la máxima categoría del ciclismo, hoy con el Trek, pues antes lo hizo con el IAM Cycling.



Pellaud sabe que no es un Egan Bernal, ni un Tadej Pogacar ni mucho menos un Primoz Roglic, es sincero y, sin pelos en la lengua, dice que no tiene el talento de ellos, pero sí un corazón grande y guerrero para haber llegado hasta donde está.



“Me tocó duro, entrenar, hacer mucho fondo para llegar a un nivel que me sirviera para ganarme un cupo en una escuadra ProTeam o del World Tour. Cuando usted tiene las cualidades de los grandes, pues le queda a uno ‘más fácil’ llegar, pero cuando no, pues toca lucharla, y eso último fue lo que me pasó”, contó.

Simon Pellaud. Foto: Archivo particular

En su hoja de vida figura que en cuatro ocasiones ha corrido en pruebas de las llamadas grandes, de tres semanas: Vuelta a España (2015 y 2016) y en el Giro de Italia (202 y 2021), pero esa primera incursión en España fue la que lo maduró.



Terminó en el puesto 119, pero para él fue como si hubiese sido el campeón, advierte que haber superado esas tres duras semanas fue clave para seguir, para decir que sí podía ser un ciclista para las categorías superiores.



Cuando se afincó en Colombia no fue fácil. Claro, estaba encantado por las rutas, la comida, el paisaje, pero le tocó cambiar el chip de entrenamiento, la exigencia de la altura y los prolongados ascensos lo hicieron cambiar de plan, pero fácilmente se adaptó.



“Por eso tengo un nivel bueno, por esa exigencia que hice acá. El tema era que yo nunca tuve un nivel de exigencia como este, porque siempre competí en niveles inferiores, en carreras en Estados Unidos y en Asia, pero no en Europa, por eso me costó tanto”, recordó.

Metas para el 2022

Su novia se llama Susana. La conoció cuando entrenaba por los lados del parque Arví, cerca de Medellín. Pellaud llegó a una tienda y la vio, le habló, comenzó una amistad y luego fueron novios.

Susana y Simon en Guatapé. Foto: Archivo particular



Ella y Camilo Castiblanco, otro ciclista colombiano y amigo, le consiguieron la cabaña donde vive.



“Algo importante es que me enamoré del país, de la relación con los amigos, de mi novia, eso fue clave para tomar la decisión radical de quedarme. No critico nada, el suizo es un poco triste, tiene todo lo que necesita, pero no queda satisfecho con lo que tiene. Acá la gente, con poco, es capaz de compartir con todos, con el extranjero incluso, a quien no conoce bien”, declaró.



Y agregó: “Castiblanco tuvo un gran gesto conmigo. No tenía dónde quedarme y él me dio las llaves de su carro y de su casa para que me quedara, eso en Europa no existe, eso me llenó demasiado, esa confianza no se ve por allá”.



De niño veía las grandes competencias por televisión y ya cuando se hizo ciclista, correr al lado de sus ídolos era fantástico para él. Simon Pellaud admira a Paolo Bettini, el exciclista italiano ganador en dos ocasiones del título mundial y quien se impuso en clásicas como Lieja Bastonia Lieja, Milán-San Remo y dos veces el Giro de Lombardía.



“En una de esas victorias en Lombardía, Bettini no estaba bien, poco antes había fallecido un hermano, pero su pundonor era muy grande, en medio de la tristeza ganó. Lo vi llorar por su hermano, por la victoria, era un fuera de clase”, contó Pellaud.



Por vivir en Colombia, por correr en Europa, pues se ha codeado con lo mejor del pelotón. Dice que Esteban Chaves es otra de las personalidades a las que admira. No solo por los resultados que ha conseguido, sino porque, para Pellaud, tiene un corazón muy grande.



“Tengo buena relación con él, es una persona magnífica, es uno de mis ídolos por lo que ha hecho en el ciclismo, pero le admiro su humanidad, lo que hace con su fundación, les ayuda a niños con labio leporino, en fin, es un gran ser”, declaró.

La vida lo ha puesto al frente de una gran oportunidad, regresar al World Tour, tener la opción de competir en el Giro, el Tour de Francia y la Vuelta a España lo ilusionan. Trek es un equipo que carece de un gran líder, por eso Pellaud ve una oportunidad enorme de figurar esta temporada.

“Tenemos un gran equipo, no hay un líder, pero hay corredores con nivel. Giulio Ciccone irá por el Giro y el Tour, Bauke Mollema es nuestro hombre en las clásicas, tendré oportunidad de buscar mis carreras, las etapas, las fugas, siempre con la filosofía de hacer parte del ciclismo agresivo, ofensivo, eso buscaré, y ganar una jornada en una gran vuelta es mi meta” concluyó.



La historia de Simon Pellaud puede ser una de muchas que se pueden contar, la de extranjeros que han venido al país y se han quedado, pero lo claro es que pocos ciclistas, contados en los dedos de una mano, han hecho eso, aterrizar en Suramérica, enamorarse de las costumbres y radicarse en una región sin importarles su futuro.



Para él, estar lejos de su familia no es fácil, los ama, pero priman la tranquilidad, la felicidad de un entorno que lo acogió, que le dio cariño, de un país que lo admira, una suerte que pocos han tenido y con la que él está eternamente agradecido, porque ¿qué hubiera sido de él si Edwin Ávila le dice que no lo puede recibir en su casa?

1ère journée de repos de la #Vuelta2015 à Andorra! L'étape de demain s'annonce brutale: 6 cols, 5100m D+@IAM_Cycling pic.twitter.com/XGkDzcLTlo — Pellaud Simon (@PellaudSimon) September 1, 2015



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel