El ciclista colombiano Sergio Luis Henao anunció en las últimas horas que decidió dar por terminada su carrera profesional, luego de que el equipo sudafricano Qhubeka, en el que competía, perdiera su afiliación del WorldTour y desapareciera por completo.

Las palabras de Henao

Sergio Luis Henao, en sus tiempos con el Sky. Foto: Archivo / EL TIEMPO

"Honestamente yo creo que ya doy por terminada mi carrera profesional, mi carrera en Europa. En el momento es lo que tengo contemplado, a no ser que llegue una oferta que me convenga, que sea atractiva, pero por el momento no, pienso que es hora ya de terminar mi carrera deportiva", dijo Sergio Luis Henao, este lunes, en diálogo con 'Antena2'.



"Quería seguir en el WorldTour pero no tuve ninguna oferta de un equipo de la categoría. Pese a algunos acercamientos, al final nunca se concretó nada. A raíz de esto es la decisión de terminar mi carrera como profesional. Me forzaron a que fuera más rápido de lo pensado", añadió.



Henao, de 34 años, tuvo su mejor participación en una grande, cuando fue noveno en la general del Giro de Italia, en 2012. Su carrera como gregario, durante años en el extinto Sky (Hoy Ineos), fue vital en el desempeño de destacados corredores, como el británico Christopher Froome.

