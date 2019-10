Conozca los planes ambiciosos del ciclista colombiano Sergio Higuita

Sergio Higuita (EF Education First) dijo este miércoles que quiere ser un corredor como el español Alejandro Valverde, que se muestra combativo tanto en las carreras de tres semanas como en las clásicas.

"Quiero ser combativo tanto en las vueltas como en las clásicas. Quiero ser un corredor tipo Valverde, que desde hace 15 años está en el top 10 del ránking UCI", expresó el ciclista del EF Education First en una rueda de prensa.



Higuita, que presentó credenciales en la Sierra de Guadarrama madrileña al ganar la etapa 18 de la Vuela a España de este año y es considerado la nueva joya del ciclismo colombiano, habló en Medellín, su ciudad natal, sobre su primer año en el World Tour.



El colombiano, de 22 años, aseguró que en su carrera no solo se enfocará en "ganar el Tour, el Giro o la Vuelta", pues también le seduce imponerse en "Lieja o Lombardía".



"Quiero ser un ciclista que se vea en todo momento", apostilló. Ser comparado con Valverde incluso por el director deportivo de su escuadra, Jonathan Vaughters, es para el colombiano "algo especial" y coincidió en que "desde muy pequeño he tenido esas mismas características".



"No soy tan alto como Valverde, pero tengo buena punta de velocidad", acotó "Higuita Monster", como lo llaman sus compañeros de equipo. En su primera experiencia en la élite del ciclismo detalló que pudo ver "cómo pedalea Valverde, cómo funciona en el lote" y agregó que "llegar a pelear un embalaje con él fue algo muy grande", al evocar las etapas de la Vuelta.



"Ganarle un embalaje a un campeón mundial es algo que me va llenando de grandeza, obviamente con humildad y los pies en la tierra, pero me hace creer que puedo ser igual que él", agregó. Higuita desveló también que Tokio 2020 es una de sus "principales metas" para el próximo año, pues considera que el circuito que se disputará "viene bien" a los colombianos.



"Quisiera ser medallista olímpico. Es un perfil que se me adapta bien, pero hay que ver cómo llego. Si otro está fuerte, trabajaré para él", expresó el deportista, quien espera el llamado de la Federación Colombiana de Ciclismo (FCC) para los Juegos de Tokio.



En esa cadena de objetivos también está el Tour de Francia de 2020, del que aseguró que está en la preselección de su equipo. "Me lo han hecho saber", dijo.



Tras conocer el recorrido de la ronda francesa, Higuita concluyó que le "viene bien a los colombianos" y bajo esa premisa aseguró que el país puede soñar con la victoria de alguno de los 'Escarabajos'.



Para Higuita, Egan Bernal (Team Ineos) envió un mensaje a los corredores más jóvenes con su título del Tour de Francia: "¡sí se puede!", y por ellos intentará replicar su "visión" y "madurez" para llegar "a ese nivel tan alto", pese a que sus condiciones son diferentes.



"Egan nos demostró con todo que es un campeón, hasta en Lombardía dio guerra", sostuvo Higuita, y agregó que también se "nutre" en su carrera de compatriotas como Nairo Quintana, Esteban Chaves y Rigoberto Urán. La perla del Education First indicó que su experiencia en la Vuelta fue "muy dura" en las primeras dos semanas cuando el equipo "se desbarató por las caídas", pero destacó que le sirvió para "el futuro y crecer" en este deporte.



