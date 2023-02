Los colombianos Sergio Higuita (Bora) y Daniel Martínez (Ineos) tienen hoy una buena oportunidad de luchar por el título o el podio de la Vuelta al Algarve en Portugal.

Higuita y Martínez están a 17 y 23 s, respectivamente, del líder, Thomas Pidcock, quien se impuso ayer en la jornada entre Albufeira y el Alto do Malhão, de 177 kilómetros.

Los pedalistas representantes del país hicieron un buen ascenso, pero Pidcock fue el más fuerte en la llegada explosiva.

(‘Dibu’ Martínez y otro error grande: ¿es autogol del arquero?)(Piqué y Clara Chía, más enamorados que nunca; Shakira lo sabe, video)

A favor

La competencia termina hoy con una contrarreloj individual de 24 kilómetros, de alta exigencia y en la que Martínez podría dar un salto importante.



Tiene por delante a un hombre fuerte, João Almeida, quien es tercero a solo seis segundos del líder y que va bien al reloj.

Facebook Twitter Linkedin

Sergio Higuita Foto: EFE



Martínez tuvo un pinchazo en la contrarreloj de los pasados nacionales de ciclismo, en los que defendía el título, y no acabó en el podio.



El corredor de Cundinamarca podría tener la opción de sacarse el clavo hoy en Portugal, al igual que Higuita, que también se defiende en estos tramos, pero no más que su compatriota.



Pidcock no es un hombre experto al cronómetro, por lo que se descarta que puede conservar ese privilegiado lugar, pues tiene a Almeida y a Martínez, que le respiran en la nuca, y son serias amenazas.

Clasificaciones

Clasificaciones

Etapa

1. Thomas Pidcock 4 h 28 min 39 s

2. Joao Almeida a 1 s

3. Ilan van Wilder a 4 s

4. Sergio Higuita m.t.

5. Jai Hyndley a 11 s

6. Daniel Martínez m.t.



General

1. Thomas Pidcock 19 h 30 min 13 s

2. Ilan van Wilder a 10 s

3. Joao Almeida a 6 s

4. Sergio Higuita a 17 s

5. Jai Hindley a 21 s

6. Rui Costa a 23 s

7. Daniel Martínez m.t.

🇬🇧 Tom Pidcock s'impose au sommet du Alto do Malhao sur la 4e étape du 🇵🇹 #VoltaaoAlgarve devant Joao Almeida et Ilan van Wilder. #VAlgarve2023 #cyclisme #cycling #ciclismo pic.twitter.com/cOXFppmIuy — Les Rois du Peloton (@LRoisDuPeloton) February 18, 2023





Deportes