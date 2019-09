El reto de Sergio Higuita en el Mundial de Ciclismo

Sergio Higuita fue el ciclista revelación de Colombia en la pasada Vuelta a España, tras su lugar 14 en la general y la victoria de la etapa entre Colmenar Viejo y Becerril de la Sierra, y hoy tendrá la oportunidad de liderar el seleccionado colombiano de ruta en la prueba de fondo de la categoría Sub-23.

Higuita tendrá como compañeros a Nicolás Gómez, Juan David Molano y Juan Fernando Calle, en una competencia difícil, que se recortó una vuelta debido al mal pronóstico del clima y se disputará sobre 173 kilómetros y no de 186.



El trazado, como para la competencia de hombres élite el domingo, no es para las características de los ciclistas colombianos. Higuita viene con ritmo de la Vuelta, pero también golpeado, trajinado, con mucho peso en sus piernas, por lo que es bien complicado aspirar a un podio.



“No sé cómo vaya, cómo esté, tras el trajín de tres semanas. No he tenido esa experiencia de terminar una grande y luego hacer el Mundial. Mejor dicho, estoy como cuando arranque en la Vuelta a España”, le dijo Higuita a EL TIEMPO el domingo pasado.

Si no estoy bien, si no me siento con capacidades seré honesto para ayudarle a los demás FACEBOOK

TWITTER



El corredor de 22 años y del equipo Education First, tiene claro que si no se encuentra bien, que si sus fuerzas no están con él, no tendrá problemas para ayudarles a sus compañeros.



“Si no estoy bien, si no me siento con capacidades seré honesto para ayudarle a los demás. Y si soy yo, pues hablaremos plantear para que trabajemos en busca de llegar al final”, precisó.



A favor de los ciclistas colombianos hay que decir que la ruta Sub-23 es un tiro al aire. Es una carrera tal y como la describió Higuita: “Loca y cualquier cosa puede pasar”, por lo que no hay que descartar nada.



Colombia tiene una buena historia en esta competencia. Antes de 1996, esta prueba se llamó ruta aficionada y el boyacense Víctor Becerra fue bronce en el Mundial de 1995 en Colombia, tras la descalificación por dopaje del ecuatoriano Pedro Rodríguez.



En el certamen del 2008 en Varese, Italia, Fabio Duarte fue el campeón, tras batir al italiano Simone Ponzi y al alemán, John Degenkolb.

Fabio Duarte, con el oro. Foto: Archivo / EL TIEMPO



Carlos Betancur, quien disputará la élite el domingo sobre 285 kilómetros, fue medalla de plata al año siguiente en Mendrisio, Suiza, cuando escoltó en la llegada al francés, Romain Sicard, oro, y superando al ruso Egor Silin, bronce.



Higuita, Gómez, Molano y Calle tienen la opción de figurar, de ir de frente en busca de una medalla, pero no será fácil obtenerla.



Deportes